Открыт счет для сбора денег пострадавшим при взрыве газа в многоэтажке в Шахтах

Администрация Шахт открыла счет для сбора денег семьям, пострадавшим в результате взрыва бытового газа в многоэтажке на улице Хабарова

Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Реквизиты для перечислений: Наименование банка: ООО МКБ «Дон-Тексбанк» к/с 30101810500000000718 в РКЦ Шахты БИК: 046014718 ИНН/КПП: 6155017417/615501001 р/с: 47422810600000000020 Основание платежа: Перечисление денежных средств семьям, пострадавшим в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме по ул. Хабарова, 16, Шахты, Ростовской области.

Как сообщали Юга.ру, в Шахтах утром 14 января на последнем этаже девятиэтажного дома на улице Хабарова произошел взрыв газа. В результате были разрушены четыре квартиры, в которых находилось 12 человек.

Погибли пять человек. Из-под завалов спасли семерых жильцов. Мужчина и двухлетний ребенок находятся в больнице.