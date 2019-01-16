Открыт счет для сбора денег пострадавшим при взрыве газа в многоэтажке в Шахтах
Администрация Шахт открыла счет для сбора денег семьям, пострадавшим в результате взрыва бытового газа в многоэтажке на улице Хабарова
Об этом сообщается на сайте городской администрации.
Реквизиты для перечислений:
Наименование банка: ООО МКБ «Дон-Тексбанк»
к/с 30101810500000000718 в РКЦ Шахты
БИК: 046014718
ИНН/КПП: 6155017417/615501001
р/с: 47422810600000000020
Основание платежа: Перечисление денежных средств семьям, пострадавшим в результате взрыва бытового газа в многоквартирном жилом доме по ул. Хабарова, 16, Шахты, Ростовской области.
Как сообщали Юга.ру, в Шахтах утром 14 января на последнем этаже девятиэтажного дома на улице Хабарова произошел взрыв газа. В результате были разрушены четыре квартиры, в которых находилось 12 человек.
Погибли пять человек. Из-под завалов спасли семерых жильцов. Мужчина и двухлетний ребенок находятся в больнице.
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Пострадавшим, которые были госпитализированы и получили вред здоровью, также полагаются выплаты.
Всего пострадавшими признали 93 человека (имеется в виду в том числе и материальный ущерб).
Приоритетной версией случившегося СК назвало утечку бытового газа.
В Шахтах 16 января объявили днем траура.
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