Умер рэп-исполнитель Децл

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На 36-м году жизни 3 февраля скончался рэп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий)

Информация о смерти рэпера появилась в его официальной группе «Децл aka Le Truk» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами», — говорится в сообщении.

Концертный директор артиста Павел Беленец сообщил, что предварительной причиной смерти стала остановка сердца. Децл умер после концерта в Ижевске. Ему стало плохо после выступления, пишут «Известия».

Децл (Кирилл Толмацкий)

Смотрите фоторепортаж:

Кирилл Толмацкий родился 22 июля 1983 года в Москве. Учился в Швейцарии, окончил в Москве British International School.

В начале карьеры он выступал в коллективе «Bad B. Альянс». В 2000-е годы Децл прославился альбомом «Кто ты?». Его популярными композициями были «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь».

Музыка смерть
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