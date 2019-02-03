Умер рэп-исполнитель Децл

На 36-м году жизни 3 февраля скончался рэп-исполнитель Децл (Кирилл Толмацкий)

Информация о смерти рэпера появилась в его официальной группе «Децл aka Le Truk» в соцсети «ВКонтакте». «Друзья, к сожалению, сегодня ночью произошло ужасное событие: Кирилла больше нет с нами», — говорится в сообщении.

Концертный директор артиста Павел Беленец сообщил, что предварительной причиной смерти стала остановка сердца. Децл умер после концерта в Ижевске. Ему стало плохо после выступления, пишут «Известия».

Децл (Кирилл Толмацкий)

Смотрите фоторепортаж: Децл на открытии нового сезона в клубе Bounce