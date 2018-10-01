Сенатора от Карачаево-Черкесии в ОАЭ заподозрили в махинациях при получении вида на жительство

В Объединенных Арабских Эмиратов возбудили уголовное дело против сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого подозревают в фальсификации вида на жительство и использовании подложных документов

Об этом сообщил депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов, который был заявителем по уголовному делу. Заявление он подал в июне. Депутат указал, что Арашуков подделал вид на жительство, выданный властями ОАЭ. Арашуков стал сенатором 18 сентября 2016 года. Согласно закону, сенатор не может быть резидентом другого государства. В связи с этим, по словам Карданова, чиновник исправил в документе дату окончания действия вида на жительство с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016 года.

«Были подозрения, что Арашуков предоставил поддельные документы из ОАЭ о том, что у него до сенаторства закрылся вид на жительство. Я сделал депутатский запрос через адвокатскую контору в Дубае. Мне сообщили, что заведено уголовное дело, идет следствие», — рассказал депутат РБК.

В Генеральной прокуратуре Дубая изданию подтвердили, что против Арашукова возбудили дело на основании заявления Карданова.

В Совете Федерации сообщили, что обращение по поводу дела, возбужденного против Арашукова в ОАЭ, не поступало. Однако Совфед проверял информацию о виде на жительство сенатора в ОАЭ в прошлом году. Тогда нарушений не нашли.