Сенатора от Карачаево-Черкесии в ОАЭ заподозрили в махинациях при получении вида на жительство
В Объединенных Арабских Эмиратов возбудили уголовное дело против сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого подозревают в фальсификации вида на жительство и использовании подложных документов
Об этом сообщил депутат горсовета Черкесска Руслан Карданов, который был заявителем по уголовному делу. Заявление он подал в июне. Депутат указал, что Арашуков подделал вид на жительство, выданный властями ОАЭ. Арашуков стал сенатором 18 сентября 2016 года. Согласно закону, сенатор не может быть резидентом другого государства. В связи с этим, по словам Карданова, чиновник исправил в документе дату окончания действия вида на жительство с 14 февраля 2017 года на 14 августа 2016 года.
«Были подозрения, что Арашуков предоставил поддельные документы из ОАЭ о том, что у него до сенаторства закрылся вид на жительство. Я сделал депутатский запрос через адвокатскую контору в Дубае. Мне сообщили, что заведено уголовное дело, идет следствие», — рассказал депутат РБК.
В Генеральной прокуратуре Дубая изданию подтвердили, что против Арашукова возбудили дело на основании заявления Карданова.
В Совете Федерации сообщили, что обращение по поводу дела, возбужденного против Арашукова в ОАЭ, не поступало. Однако Совфед проверял информацию о виде на жительство сенатора в ОАЭ в прошлом году. Тогда нарушений не нашли.
Кто такой Рауф Арашуков
Рауф Арашуков родился в 1986 году. В 18 лет был избран депутатом Ставропольской городской думы, где входил в постоянную комиссии по собственности. С апреля 2008 года он занимал пост министра труда и социального развития Карачаево-Черкесии. В марте 2009 Арашуков стал главой Хабезского муниципального района республики. В октябре 2010 года он покинул этот пост, избравшись депутатом Народного собрания республики.
В марте 2011 года Арашукова назначили вице-премьером республиканского правительства. Затем он стал главой управления федеральных автомобильных дорог по Карачаево-Черкесии. Затем Арашуков вновь стал главой Хабезского района. Но в августе 2015 года он ушел в отставку, чтобы баллотироваться в депутаты Хабезского районного собрания.
Членом Совета Федерации Арашуков стал 18 сентября 2016 года. Он вошел в состав комитета Совфеда по экономической политике.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.