Горящие в Черном море танкеры планируют буксировать в порты Крыма или Кубани — источник
Два иностранных танкера, горящие пятые сутки в Черном море, могут доставить в ближайшие порты — в Краснодарском крае или Крыму
Источник в портовых службах Крыма рассказал агентству ТАСС, что для буксировки рассматривается порт Керчь, но из-за большого количества судов там танкеры могут доставить на завод «Залив» в порт Камыш-Бурун под Керчью или в порт Кавказ.
По данным пресс-службы Росморречфлота, после дрейфа танкеры отдалились друг от друга на несколько миль. Оба поставили на якорь.
Суда горят до сих пор — выгорает находившийся на танкерах сжиженный газ, их проливают для охлаждения во избежание взрыва. Агентству РИА «Крым» в ведомстве пояснили, что танкеры могут отбуксировать после того, как судна будут потушены, но не уточнили куда.
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Источник ТАСС в правоохранительных органах Крыма сообщил, что судно «Канди» шло из российского порта Темрюк, где загрузилось топливом, а «Маэстро» шло из Ливии. Стоянка, на которой к началу пожара находились танкеры, и перекачка были нелегальные.
Как сообщали Юга.ру, два иностранных судна — Candy и Maestro — загорелись в районе Керченского пролива вечером 21 января. На танкерах находились граждане Турции и Индии. По предварительным данным, пожар случился после взрыва во время передачи топлива с борта на борт.
В результате происшествия погибли 10 человек. Спасли 12 моряков, их доставили в Керчь. Еще 10 моряков пропали без вести.
Выяснилось, что суда находились в санкционном списке США из-за поставок топлива в Сирию. По данным СМИ, из-за этого один из танкеров не пускали в порт Темрюк, судам пришлось перегружать топливо в открытом море.
В России по факту произошедшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
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