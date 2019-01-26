Горящие в Черном море танкеры планируют буксировать в порты Крыма или Кубани — источник

Два иностранных танкера, горящие пятые сутки в Черном море, могут доставить в ближайшие порты — в Краснодарском крае или Крыму

Источник в портовых службах Крыма рассказал агентству ТАСС, что для буксировки рассматривается порт Керчь, но из-за большого количества судов там танкеры могут доставить на завод «Залив» в порт Камыш-Бурун под Керчью или в порт Кавказ.

По данным пресс-службы Росморречфлота, после дрейфа танкеры отдалились друг от друга на несколько миль. Оба поставили на якорь.

Суда горят до сих пор — выгорает находившийся на танкерах сжиженный газ, их проливают для охлаждения во избежание взрыва. Агентству РИА «Крым» в ведомстве пояснили, что танкеры могут отбуксировать после того, как судна будут потушены, но не уточнили куда.