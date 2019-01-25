В Сочи будут судить владельца и арендатора кафе, в котором погибли 11 человек в пожаре

Следственные органы Сочи завершили расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности

По версии следствия, 34-летний мужчина в период с 2010 по 2013 год незаконно построил здание в Адлерском районе, не обеспечив его противопожарной защитой, системами обнаружения и тушения огня, а также путями эвакуации, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Также мужчина не ввел строение в эксплуатацию и незаконно подключил его к электроснабжению. Собственник знал о том, что нарушения представляют угрозу для жизни людей, находящихся внутри и рядом со зданием. Также об этом знал 52-летний уроженец Армении, который арендовал постройку и организовал там кафе-шашлычную. В июле он разрешил четырем своим родственникам в возрасте от 8 до 60 лет жить в заведении.