В Сочи будут судить владельца и арендатора кафе, в котором погибли 11 человек в пожаре
Следственные органы Сочи завершили расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности
По версии следствия, 34-летний мужчина в период с 2010 по 2013 год незаконно построил здание в Адлерском районе, не обеспечив его противопожарной защитой, системами обнаружения и тушения огня, а также путями эвакуации, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Также мужчина не ввел строение в эксплуатацию и незаконно подключил его к электроснабжению. Собственник знал о том, что нарушения представляют угрозу для жизни людей, находящихся внутри и рядом со зданием. Также об этом знал 52-летний уроженец Армении, который арендовал постройку и организовал там кафе-шашлычную. В июле он разрешил четырем своим родственникам в возрасте от 8 до 60 лет жить в заведении.
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Как сообщали Юга.ру, в июле 2018 года в Сочи произошел крупный пожар в частном доме, который тушили два часа. В огне погибли восемь человек — девятилетняя девочка, пять женщин и двое мужчин. Позже скончалась еще одна пострадавшая, еще два тела нашли при разборе завалов.
Сгоревший дом незаконно сдавали постояльцам, а под навесом готовили и продавали еду.
Следственный отдел по Адлерскому району Сочи возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В августе владельцу сгоревшего строения предъявили обвинение.
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