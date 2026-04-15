К Радонице в Краснодаре запустят дополнительные автобусы и трамваи: список маршрутов
В Краснодаре к дню поминовения усопших на линии выйдет дополнительный общественный транспорт
Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 19 по 21 апреля на линии выйдут дополнительно 15 автобусов и 42 трамвая. Их запустят для подвоза жителей к кладбищам.
Власти порекомендовали перевозчикам указывать название кладбища, куда следует транспорт, а в номер маршрута добавлять букву «К».
Временные автобусы:
Временные автобусы:
- № 2К «Валерия Гассия — Славянское кладбище»;
- № 10К «Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище»;
- № 67К «3-я Целиноградская — Славянское кладбище»;
- № 140К «Хутор Новый — Новое городское кладбище, хутор Копанской».
Трамваи, число которых увеличат:
- № 3 «Западное трамвайное депо (Славянское кладбище) — Декабристов»;
- № 7 «Западное трамвайное депо (Славянское кладбище) — Димитрова»;
- № 4К «Комсомольский микрорайон — Славянское кладбище»;
- № 5К «Евдокии Бершанской — Славянское кладбище»;
- № 8К «Хладокомбинат — Славянское кладбище»;
- № 21К «Петра Метальникова — Славянское кладбище»;
- № 6К «Юбилейный микрорайон — Славянское кладбище».
Напомним, что для жителей Краснодарского края 21 апреля будет выходным днем из-за Радоницы.
