К Радонице в Краснодаре запустят дополнительные автобусы и трамваи: список маршрутов

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что с 19 по 21 апреля на линии выйдут дополнительно 15 автобусов и 42 трамвая. Их запустят для подвоза жителей к кладбищам.



Власти порекомендовали перевозчикам указывать название кладбища, куда следует транспорт, а в номер маршрута добавлять букву «К».