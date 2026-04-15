Губернатор Кубани Кондратьев закрыл комментарии в своем телеграм-канале. С чем это связано?
В телеграм-канале Вениамина Кондратьева больше нельзя оставлять комментарии
14 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев закрыл комментарии своего телеграм-канала. Это может быть связано с серьезным коррупционным скандалом в регионе. Людей интересует, почему власти не комментируют ситуацию по делу вице-губернатора Андрея Коробки.
Приводим некоторые комментарии:
- «Почему валовой региональный продукт (ВРП) края меньше, чем ВРП ваших замов?»
- «Чья усадьба-то?»
- «У Вас всех замов сажают. Вы в курсе происходящего?»
Напомним, в начале апреля на вице-губернатора Кубани Андрея Коробку завели уголовное дело по подозрению в мошенничестве. В его поместье нашли миллионы долларов и евро, слитки золота, бриллианты и оружие, оформленное на В. И. Кондратьева. Прокуратура выяснила, что Коробка отмывал деньги через ФК «Кубань». На время следствия чиновника поместили в СИЗО. 7 апреля суд изъял имущество Коробки, его родственников и друзей на 10 млрд рублей.
Жителей Кубани также волнует экологическая ситуация в Анапе.
10 апреля Вениамин Кондратьев доложил Владимиру Путину, что регион провел работы по восстановлению пляжей, и в этом сезоне Анапа примет отдыхающих. Однако уже на следующий день стало известно, что у берега Анапы заметили новое пятно нефтепродуктов. Вскоре волонтеры сообщили о сотнях замазученных птиц, а на Витязевской косе и пляже Анапы зафиксировали три выброса мазута за неделю.
Напомним, в ноябре 2024 года Кондратьев разрешил оставлять комментарии под своими постами в телеграм-канале. Пользователи стали активно обращаться к губернатору и рассказывать о своих проблемах.
Как писали Юга.ру, 14 апреля блогерка Виктория Боня обратилась к Путину, заявив о бездействии властей в Анапе.