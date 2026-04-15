Губернатор Кубани Кондратьев закрыл комментарии в своем телеграм-канале. С чем это связано?

14 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев закрыл комментарии своего телеграм-канала. Это может быть связано с серьезным коррупционным скандалом в регионе. Людей интересует, почему власти не комментируют ситуацию по делу вице-губернатора Андрея Коробки.

Приводим некоторые комментарии:

«Почему валовой региональный продукт (ВРП) края меньше, чем ВРП ваших замов?»

«Чья усадьба-то?»

«У Вас всех замов сажают. Вы в курсе происходящего?»

Напомним, в начале апреля на вице-губернатора Кубани Андрея Коробку завели уголовное дело по подозрению в мошенничестве. В его поместье нашли миллионы долларов и евро, слитки золота, бриллианты и оружие, оформленное на В. И. Кондратьева. Прокуратура выяснила, что Коробка отмывал деньги через ФК «Кубань». На время следствия чиновника поместили в СИЗО. 7 апреля суд изъял имущество Коробки, его родственников и друзей на 10 млрд рублей.