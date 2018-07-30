В мэрии Сочи уточнили число погибших и пострадавших при пожаре в частном доме

В пресс-службе мэрии Сочи сообщили, что во время пожара в частном доме погибли восемь человек и пострадали трое

«По предварительной информации, во время пожара погибли восемь человек. Трое доставлены в больницу, среди них 16-летний подросток. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь», — рассказали порталу Юга.ру в пресс-службе администрации Сочи.

В мэрии уточнили, что 30 июля на улице Просвещения, 81 произошло возгорание навеса для общепита и соседней с ним временной металлической конструкции. Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 5:40. В 5:48 на место происшествия прибыли шесть пожарных расчетов и пять бригад скорой медицинской помощи. На месте выяснилось, что сгорели временные строения, располагавшиеся на полосе отвода РЖД.

«По предварительной версии, причиной пожара мог стать мангал. Временные строения — навес для общепита и металлические конструкции — были обшиты легко воспламеняющимся материалами (сайдингом). Они выгорели полностью. Все погибшие и пострадавшие — наемные рабочие, предположительно из стран СНГ. Известно, что договор аренды на этот участок был заключен с компанией "РЖД", ее представитель сейчас находится на месте происшествия. Все обстоятельства и причины пожара выясняются», — пояснили в пресс-службе мэрии Сочи.

Как сообщали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи 30 июля произошел пожар в частном доме. Площадь возгорания составила 300 кв. метров.