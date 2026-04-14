«Анапа готовится к худшему». Большое нефтяное пятно движется к заповеднику «Утриш»

Спутники зафиксировали у берегов Анапы нефтяное пятно, площадь которого превысила 100 кв. километров

Предыстория: 11 апреля оперативный штаб Краснодарского края сообщил о нефтяном пятне, которое движется в сторону Анапы. Уже к вечеру волонтеры рассказали о новых выбросах мазута на Витязевской косе. В результате погибли и пострадали сотни птиц, испачканных нефтепродуктами.

13 апреля эксперты проекта «Прозрачный мир», проанализировавшие спутниковые снимки, сообщили, что нефтяное пятно в Анапском заливе растянулось на 100 кв. километров. Его занесло к побережью западным ветром. Специалисты предполагают, что источником стал сброс топлива с судна в районе Керченского пролива. По предварительным данным, в море могло попасть более 300 тонн нефтепродуктов — мазута, пролитого при перекачке с одного танкера на другой. Ранее оперштаб заявлял, что разлив произошел из-за попадания БПЛА в судно.



Эколог Георгий Каваносян подтвердил информацию о нефтяном пятне, ссылаясь на спутниковые снимки от «РискСат».

Утром 14 апреля эколог Евгений Витишко заявил, что нефтяное пятно дрейфует в сторону Утриша и «Анапа готовится к худшему». Георгий Каваносян отметил, что если на песчаных пляжах Витязево последствия разлива можно устранить механически, то очистить от мазута камни и скалы заповедника практически невозможно.



На снимках экологов видно, что в районе бедствия работают спецсуда, а на побережье в Большом Утрише установили боновые заграждения, чтобы защитить берег.



Однако днем 14 апреля экологи «Прозрачного мира» сообщили, что ситуация в акватории обострилась — ветер разорвал нефтяное пятно на части. Теперь спасателям приходится устранять последствия ЧС сразу в нескольких зонах. По словам экологов, дальнейшее развитие событий полностью зависит от погоды — смена направления ветра может как спасти заповедные берега «Утриша», так и ухудшить экологическую обстановку.