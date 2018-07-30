В Сочи возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек при пожаре

В результате пожара, произошедшего в Сочи 30 июля, возбуждено уголовное дело

Руководитель следственного управления по краю Вадим Бугаенко выехал на место происшествия. Там уже работают сотрудники МЧС, следователи и криминалисты. Устанавливаются причины возгорания, собственник зданий и наличие разрешительной документации на строения, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как сообщали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи произошел пожар. Погибли восемь человек, в том числе ребенок. Еще трое доставлены в больницу. Губернатор Краснодарского края выразил свои соболезнования и пообещал помочь семьям погибших и пострадавших.

По предварительной информации, сгоревшие строения не были предназначены для размещения людей.