В Сочи возбуждено уголовное дело по факту гибели восьми человек при пожаре

Краснодарский край

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В результате пожара, произошедшего в Сочи 30 июля, возбуждено уголовное дело

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Руководитель следственного управления по краю Вадим Бугаенко выехал на место происшествия. Там уже работают сотрудники МЧС, следователи и криминалисты. Устанавливаются причины возгорания, собственник зданий и наличие разрешительной документации на строения, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Пожар в Сочи 30 июля 2018 © Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Пожар в Сочи 30 июля 2018 © Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Пожар в Сочи 30 июля 2018 © Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Пожар в Сочи 30 июля 2018 © Фото пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Как сообщали Юга.ру, в Адлерском районе Сочи произошел пожар. Погибли восемь человек, в том числе ребенок. Еще трое доставлены в больницу. Губернатор Краснодарского края выразил свои соболезнования и пообещал помочь семьям погибших и пострадавших.

По предварительной информации, сгоревшие строения не были предназначены для размещения людей.

Пожары Следственный комитет Сочи
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