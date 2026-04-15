Паром из Краснодара в Адыгею: как работает единственный общественный транспорт на реке Кубань

Этой паромной переправе больше 45 лет, но знает о ней далеко не каждый краснодарец. Ежедневно катер доставляет пассажиров из города в адыгейский поселок Новый — всего за две минуты и 55 рублей. По воспоминаням местных, речной траспорт начал ходить здесь в конце 1970-х и с тех пор не прекращал навигацию.

Редактор Юга.ру Марина Солошко отправилась в речной вояж, чтобы узнать, как сегодня работает паром из Краснодара в Адыгею и прогуляться по окрестностям.

Как найти паром в Краснодаре: схема прохода Со стороны Краснодара попасть на паром можно с улицы Ставропольской, 2. Обойдите офис «Лукойла» с удобной стороны — и вы окажетесь на улице Набережной. Двигайтесь по ней до переулка Безназванного, а затем спускайтесь к улице Кочубея — здесь и расположен причал.

Правый берег Кубани: на краснодарской стороне переправы

С городской пристани хорошо проглядывается противоположный причал в поселке Новом — можно наблюдать, как катер отходит от того берега и с характерным рокотом скользит навстречу. На адыгейской стороне виднеются купола церкви — туда мы еще заглянем. По обе стороны реку в районе переправы обрамляют частный сектор с разномастными постройками и еще «прозрачные» от недавней зимы деревья, кое-где вспыхнувшие белым цветом. У кромки воды прогуливаются люди, хотя местный пейзаж весьма непарадный: обмелевшая Кубань обнажила неухоженные берега с покрышками, сломанными деревьями и мелким мусором.

Паром из Краснодара в Адыгею © Фото Марины Солошко, Юга.ру

К причалу ведет понтонный мостик из досок. Сейчас он довольно круто спускается вниз, а в половодье, рассказывает кондуктор, вместе с плавучими баками выравнивается почти до горизонтали. Впрочем, завсегдатаям переправы видеть мостик в таком положении не доводилось.

Деревянный трап ведет к пристани с лавочкой для ожидания рейса © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Расписание и стоимость парома в 2026 году Катер отправляется из Краснодара каждые 15–20 минут с 6:10 до 21:50. В будни паром совершает 95 рейсов в день: 48 из Адыгеи и 47 из Краснодара.

Стоимость переправы в одну сторону — 55 рублей. Поездку можно оплатить наличными кондуктору или переводом по СБП. Судя по реквизитам на билетах, деньги поступают в Фонд помощи больным онкологическими заболеваниями и СПИДом «Хоспис», зарегистрированный в Краснодаре.

Расписание парома © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Места для пассажиров © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Две минуты над водой Ко времени отбытия катера пассажиров становится все больше: хотя к моему приходу причал пустовал, мы отплываем в составе 26 человек. Женщина направляется в Адыгею поухаживать за цветами на даче, компания друзей собирается пожарить шашлыки на берегу, а молодая пара, как и я, здесь впервые — из любопытства.

Вместе с нами на борту очаровательный безбилетник — серый кот. Завидев с берега причалившее судно, он поспешил на катер и уже через пару минут вальяжно вылизывался в капитанской рубке. Клички у пушистого штурмана пока нет, но в рейсы он ходит регулярно, рассказывает кондуктор.

Кот спускается к причалу © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Пушистый пассажир парома © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Катер идет на удивление плавно и быстро, даже забываешь, что под ногами вода. Всего через две минуты мы оказываемся на левом берегу Кубани — в адыгейском поселке Новый на улице Шоссейной.

Вид из катера на краснодарский берег Кубани © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Левый берег: прогулка по адыгейской стороне переправы

Адыгейский причал со схожими плавучими конструкциями — близнец краснодарского, за исключением двух пришвартованных судов. Одно из них могло бы пополнить коллекцию редеющего кладбища барж неподалеку от переправы, а стоящий рядом катер «Дельфин» работает сменщиком нашего сегодняшнего судна.

На адыгейском берегу переправы. Справа — катер «Дельфин» © Фото Марины Солошко, Юга.ру

На выходе с пристани пассажиров встречает большая велопарковка: местные жители оставляют здесь свой личный транспорт и пересаживаются на него по выходу из катера. На ограждении площадки красуется экспрессивное предостережение для любителей пересудов. Из послания следует, что сплетничать в поселке Новый — затея рисковая.

На адыгейском берегу переправы © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Я поворачиваю направо и через несколько метров оказываюсь у деревянной церкви на улице Мира. По другую сторону дороги от храма сохранилась старая звонница.

Церковь Святого великомученика и целителя Пантелеимона в Адыгее

Старая звонница напротив церкви © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Первый же указатель на перекрестке приглашает свернуть на набережную. Здесь расположен тихий частный сектор, где жизнь идет своим чередом. Тут можно обнаружить симпатичные палисадники с видом на реку, старые раскидистые деревья со ступеньками, небольшие лодки и даже дом в форме носа корабля. Пасторали соседствуют с промзоной — задворками завода Седина, а далее с НПЗ на краснодарском берегу Кубани. Рассмотреть их можно только с улицы Набережная в адыгейском послеке Новый.

Окрестности переправы в поселке Новый © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Паром — альтернатива Яблоновскому и Тургеневскому мостам? Для жителей поселка Новый и соседнего аула Козет ответ скорее положительный. Они переправляются в Краснодар по повседневным делам: в школу, больницу, на работу или просто прогулку. Прямой путь через реку занимает всего две минуты, тогда как объезд через мосты за хоть сколько-нибудь сопоставимое время невозможен. В обратном направлении паром выручает и краснодарцев, но лишь тех, чьи дачи находятся в шаговой доступности от причала. Всем остальным переправа возможностей не добавляет. Единственный общественный транспорт, который ходит от ближайшей остановки у школы на Ореховой улице, — маршрутка №55. Она курсирует от Козета через поселок Яблоновский до ТЦ «Мега» с интервалом 40 минут. Добраться из Нового в другие населенные пункты Адыгеи можно только с пересадками или на такси. Спустя почти полвека существования переправа остается хоть и локальным, но по-прежнему незаменимым для узкого круга пассажиров маршрутом. А для всех остальных — атмосферным развлечением выходного дня.

Что было раньше на месте переправы В 1880‑х годах неподалеку от сегодняшней переправы был наплавной (понтонный) мост — он соединял Екатеринодар с левым берегом близ аула Козет. На рубеже столетий он принадлежал севастопольскому мещанину Боброву.

В начале XX века сооружение выкупил промышленник и меценат родом из Адыгеи Лю Нахлукович Трахов, и с тех пор мост называли Траховским. Уже при новом владельце вдоль моста протянули тросовую паромную переправу.

Мост через реку Кубань в 1900 году

За проход или проезд по мосту брали плату: копейку с пешехода или велосипедиста, три копейки с конного, пять — с пустой повозки и десять — с груженой. Ежегодный доход Трахова оценивали в 9 тысяч рублей. Весной 1915 года мост сильно повредило половодье. Тем не менее он просуществовал до начала 1920‑х годов: последние упоминания встречаются в документах Гражданской войны. Очевидно, само место переправы оставалось востребованным: на открытке 1930 года лодка с людьми пересекает Кубань в районе бывшего моста.

Переправа через Кубань в 1930 году © Открытка №74 из цикла «СССР в открытках» серии 7 «Азово-Черноморский край» с сайта myekaterinodar.ru

В период оккупации Краснодара во время Великой Отечественной войны немцы возвели на этом же месте временный деревянный мост для переправы военной техники. На первом фото ниже запечатлен момент, когда его уже достроили, но для передвижения еще использовали временную понтонную переправу. На втором фото по готовому мосту одновременно перемещаются и автомобили, и люди. После освобождения города сооружение разобрали.