В Краснодаре завершился отопительный сезон. Батареи начнут отключать c 15 апреля

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила , что 15 апреля в городе закончился отопительный сезон. Соответствующее постановление подписал мэр Евгений Наумов. При этом детсады и медицинские учреждения смогут продлить отопительный сезон по заявкам. Для остальных потребителей батареи начнут отключать постепенно — коммунальные службы уже переходят на летний режим работы.

Обычно отопительный сезон завершается, когда среднесуточная температура воздуха держится выше 8 °C пять дней подряд. По данным сервиса «Яндекс Погода», 10 и 11 апреля в Краснодаре это значение было на уровне 8 °C, 12 апреля — 7,5 °C, а 13 апреля — 9 °C. 14 апреля ожидается похожая погода. Со среды, 15 апреля в городе прогнозируют потепление: днем воздух прогреется до 17–19 °C.

Жители, у которых нет приборов учета, заплатят за отопление за весь месяц, несмотря на дату отключения, так как норматив по подаче ресурса рассчитан на семь полных месяцев.

Напомним, что 15 октября 2025 года в Краснодаре стартовал отопительный сезон по заявкам. После того, как температура воздуха пять дней подряд продержалась на отметке ниже 8 °C, начался основной этап подачи тепла.