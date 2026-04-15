В Сочи три дельфина ютятся в маленьком бассейне возле кафе. Зоозащитница обратилась в прокуратуру

29 марта пользовательница сети под ником uncle_pechkin опубликовала в своем телеграм-канале видео с дельфинами, снятое в Лазаревском районе Сочи. На кадрах видно, как три китообразных плавают кругами в тесном бассейне. По ее данным, ролик снят около филиала общепита «Вкусно — и точка».

«Для трех дельфинов это очень маленькое пространство. И в нем они крутятся целыми днями, пока люди сидят и уминают свои бургеры. И то, что автор называет «резвятся не за рыбку, а просто так», — это не веселье. Это мучение. Когда уже этот трэш перестанет быть нормой?» — возмутилась девушка.