В Сочи три дельфина ютятся в маленьком бассейне возле кафе. Зоозащитница обратилась в прокуратуру
Зооактивистка возмутилась условиями содержания дельфинов в бассейне у общепита в Сочи и написала обращение в природоохранную прокуратуру
29 марта пользовательница сети под ником uncle_pechkin опубликовала в своем телеграм-канале видео с дельфинами, снятое в Лазаревском районе Сочи. На кадрах видно, как три китообразных плавают кругами в тесном бассейне. По ее данным, ролик снят около филиала общепита «Вкусно — и точка».
«Для трех дельфинов это очень маленькое пространство. И в нем они крутятся целыми днями, пока люди сидят и уминают свои бургеры. И то, что автор называет «резвятся не за рыбку, а просто так», — это не веселье. Это мучение. Когда уже этот трэш перестанет быть нормой?» — возмутилась девушка.
30 марта активистка сообщила, что написала обращение в Сочинскую природоохранную прокуратуру. В письме девушка заявила, что дельфины живут в неподходящих условиях — пространство для них мало. Об этом говорит в том числе поведение животных: они то постоянно плавают по кругу, то неподвижно зависают в воде.
«Маленький бассейн не просто некомфортен — он создает комплекс угроз, которые в совокупности приводят к ухудшению здоровья, сокращению жизни и нарушению естественного поведения дельфинов», — подытожила в своем обращении зоозащитница.
Она приложила шаблон обращения для тех, кто тоже готов написать письмо в природоохранную прокуратуру.
