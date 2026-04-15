В Сочи три дельфина ютятся в маленьком бассейне возле кафе. Зоозащитница обратилась в прокуратуру

  © Фото wirestock, сайт freepik.com
Зооактивистка возмутилась условиями содержания дельфинов в бассейне у общепита в Сочи и написала обращение в природоохранную прокуратуру

29 марта пользовательница сети под ником uncle_pechkin опубликовала в своем телеграм-канале видео с дельфинами, снятое в Лазаревском районе Сочи. На кадрах видно, как три китообразных плавают кругами в тесном бассейне. По ее данным, ролик снят около филиала общепита «Вкусно — и точка».

«Для трех дельфинов это очень маленькое пространство. И в нем они крутятся целыми днями, пока люди сидят и уминают свои бургеры. И то, что автор называет «резвятся не за рыбку, а просто так», — это не веселье. Это мучение. Когда уже этот трэш перестанет быть нормой?» — возмутилась девушка.

30 марта активистка сообщила, что написала обращение в Сочинскую природоохранную прокуратуру. В письме девушка заявила, что дельфины живут в неподходящих условиях — пространство для них мало. Об этом говорит в том числе поведение животных: они то постоянно плавают по кругу, то неподвижно зависают в воде.

«Маленький бассейн не просто некомфортен — он создает комплекс угроз, которые в совокупности приводят к ухудшению здоровья, сокращению жизни и нарушению естественного поведения дельфинов», — подытожила в своем обращении зоозащитница.

Она приложила шаблон обращения для тех, кто тоже готов написать письмо в природоохранную прокуратуру.

Как писали Юга.ру, в начале июня под Анапой заработает стационар для экстренной помощи дельфинам. Его построили на добровольческие взносы.

С 15 апреля краснодарцы могут подать заявление на зачисление ребенка в детский сад
«Автодор» полностью согласовал проект обхода Адлера
Жители Краснодара несколько месяцев жалуются на питание в местных школах. Следком организовал проверку
В Сочи три дельфина ютятся в маленьком бассейне возле кафе. Зоозащитница обратилась в прокуратуру
В Краснодаре пройдет «Библионочь». Узнали программу бесплатных событий
В Краснодаре завершился отопительный сезон. Батареи начнут отключать c 15 апреля

Паром из Краснодара в Адыгею
Сегодня, 12:45
Паром из Краснодара в Адыгею
Как работает единственный общественный транспорт на реке Кубань
К Радонице в Краснодаре запустят дополнительные автобусы и трамваи: список маршрутов
Сегодня, 11:04
К Радонице в Краснодаре запустят дополнительные автобусы и трамваи: список маршрутов
«Анапа готовится к худшему»
Вчера, 17:52
«Анапа готовится к худшему»
Большое нефтяное пятно движется к заповеднику «Утриш»

