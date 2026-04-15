Жители Краснодара несколько месяцев жалуются на питание в местных школах. Следком организовал проверку

Краснодарский край

  © Скриншот фото из телеграм-канала «Красный темник (Александр Сафронов)»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Красный темник (Александр Сафронов)»

Работники АНО «Школьное питание» с 2025 года жалуются на качество поступаемых продуктов в учебные заведения Краснодара

15 апреля телеграм-канал Kub Mash опубликовал видео, взятое из чата работников школьных столовых Краснодара. В ролике сотрудники общепита пожаловались, что им постоянно привозит просроченные продукты.

По их словам, приходится вскрывать буквально каждую пачку, чтобы проверить товары. Например, одна из школ получила 85 кг творога, из них 30 кг пришлось выбросить, потому что молочка была покрыта плесенью.

В тот же день Следственный комитет региона сообщил, что ведомство проведет проверку по факту ненадлежащего оказания услуг питания школьников в Краснодаре.

За еду в учебных учреждениях кубанской столицы отвечает АНО «Школьное питание». Организацию учредили в 2023 году по инициативе местной мэрии, то есть она является муниципальной.

По данным депутата Александра Сафронова, он начал получать жалобы от работников школьных столовых Краснодара и фотографии просроченных продуктов с конца 2025 года. Среди конкретных нарушений — гнилые фрукты, испорченные овощи и непригодная к употреблению зелень. На одной из фотографий видно, что в чайном пакете оказался окурок.

Сотрудники также сообщали, что цены у поставщика на 40% выше рыночных. По данным журналиста Андрея Кошика, финансирование организации в 2026 году составило 2,6 млрд рублей.

15 января прокуратура оштрафовала АНО «Школьное питание» на 14 млн рублей. Однако не за поставки некачественных продуктов, а за финансовые правонарушения.

Как писали Юга.ру, в начале апреля жители Краснодара пожаловались, что в центре города на блошином рынке продают просроченные продукты.

Жители Краснодара несколько месяцев жалуются на питание в местных школах. Следком организовал проверку
Паром из Краснодара в Адыгею
Паром из Краснодара в Адыгею
К Радонице в Краснодаре запустят дополнительные автобусы и трамваи: список маршрутов
К Радонице в Краснодаре запустят дополнительные автобусы и трамваи: список маршрутов
