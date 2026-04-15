Жители Краснодара несколько месяцев жалуются на питание в местных школах. Следком организовал проверку

Работники АНО «Школьное питание» с 2025 года жалуются на качество поступаемых продуктов в учебные заведения Краснодара

В тот же день Следственный комитет региона сообщил , что ведомство проведет проверку по факту ненадлежащего оказания услуг питания школьников в Краснодаре.

По их словам, приходится вскрывать буквально каждую пачку, чтобы проверить товары. Например, одна из школ получила 85 кг творога, из них 30 кг пришлось выбросить, потому что молочка была покрыта плесенью.

15 апреля телеграм-канал Kub Mash опубликовал видео, взятое из чата работников школьных столовых Краснодара. В ролике сотрудники общепита пожаловались, что им постоянно привозит просроченные продукты.

За еду в учебных учреждениях кубанской столицы отвечает АНО «Школьное питание». Организацию учредили в 2023 году по инициативе местной мэрии, то есть она является муниципальной.

По данным депутата Александра Сафронова, он начал получать жалобы от работников школьных столовых Краснодара и фотографии просроченных продуктов с конца 2025 года. Среди конкретных нарушений — гнилые фрукты, испорченные овощи и непригодная к употреблению зелень. На одной из фотографий видно, что в чайном пакете оказался окурок.

Сотрудники также сообщали, что цены у поставщика на 40% выше рыночных. По данным журналиста Андрея Кошика, финансирование организации в 2026 году составило 2,6 млрд рублей.

15 января прокуратура оштрафовала АНО «Школьное питание» на 14 млн рублей. Однако не за поставки некачественных продуктов, а за финансовые правонарушения.