В сочинской больнице умерла женщина, пострадавшая при пожаре в самострое

Число жертв пожара в Сочи увеличилось до 11 человек, в больнице умерла еще одна женщина

«Женщина, доставленная в больницу после пожара 30 июля, скончалась. Итоговое число жертв — 11 человек», — прокомментировали ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, ночью 30 июля в Адлерском районе произошел пожар, в котором погибли восемь человек, в том числе ребенок. Сгоревший дом незаконно сдавали постояльцам. Среди погибших при пожаре — пять женщин, в том числе из Архангельска и Армении. Под сгоревшим навесом готовили и продавали еду.