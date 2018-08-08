В сочинской больнице умерла женщина, пострадавшая при пожаре в самострое

Краснодарский край

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Число жертв пожара в Сочи увеличилось до 11 человек, в больнице умерла еще одна женщина

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«Женщина, доставленная в больницу после пожара 30 июля, скончалась. Итоговое число жертв — 11 человек», — прокомментировали ТАСС в пресс-службе СУ СК РФ России по Краснодарскому краю.

Как сообщали Юга.ру, ночью 30 июля в Адлерском районе произошел пожар, в котором погибли восемь человек, в том числе ребенок. Сгоревший дом незаконно сдавали постояльцам. Среди погибших при пожаре  — пять женщин, в том числе из Архангельска и Армении. Под сгоревшим навесом готовили и продавали еду.

Здравоохранение Пожары Сочи
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