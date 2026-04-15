В Краснодаре пройдет «Библионочь». Узнали программу бесплатных событий

18 апреля в краснодарских библиотеках пройдут встречи с писателями, выставки, мастер-классы и другие бесплатные мероприятия (6+)

Пресс-служба администрации Краснодара анонсировала на 18 апреля всероссийскую акцию «Библионочь». Она состоится с 17:00 до 23:00. Гостей ждут бесплатные встречи с писателями, мастер-классы, викторины, музыкальные программы и другое.

Также пройдут мероприятия для детей — «Библиосумерки» с 17:00 до 21:00.

Программа:

с 19:00 до 23:00 в библиотеке имени Пушкина на улице Красной, 8 пройдут мастер-классы народных ремесел, книжная выставка и ярмарка издательств, встреча с кубанскими писателями и поэтами, концерт;

в 18:00 в библиотеке имени Некрасова на улице Красной, 87 дети встретятся с писательницей Айгуль Трофимовой, в 19:00 пройдет лекция для взрослых от доктора исторических наук Анны Еремеевой о традициях, обычаях и талантливых людях Кубани. Помимо этого, в программе — музыкальные номера, фольклорные игры, выступление поэтического клуба «Птицы», мастер-классы, игры и викторины;

в библиотеке имени Горького на улице Героя Яцкова, 6 состоится встреча с писателем Александром Трояном, виртуальное этнопутешествие и викторина о традициях народов России. Также будут мастер-классы и квест для детей «Народов много — страна одна»;

в библиотеке имени Островского на улице Уральской, 156 будет организована концертная программа, мастер-классы по созданию оберегов, квиз и литературные предсказания. Также гости посмотрят комедию «Кавказская пленница»;

в детской библиотеке имени Маршака пройдет игровая программа «Народы России: азбука дружбы» с конкурсами, викторинами, дефиле кокошников и мастер-классом по созданию оберегов;

в детской библиотеке имени Бакалдина на улице Коммунаров, 211 состоится «Этнокруиз» с викторинами и конкурсами, ярмаркой, «литературными угощениями» и кукольным спектаклем. Также будет работать «Волшебная мастерская», где дети смогут создать книгу по мотивам сказок народов России. Помимо этого, в программе — встреча с кубанскими авторами и «Этнолабиринт», в котором участники познакомятся с национальными костюмами, играми и кухней.