Власти Ростова-на-Дону будут использовать ИИ для ремонта дорожных ям. Жители критикуют идею

В Ростове искусственный интеллект будет находить ямы на дорогах

14 апреля глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин на пресс-конференции рассказал журналистам, что в городе планируют использовать искусственный интеллект (ИИ) для поиска ям на дорогах. Об этом сообщило издание Donnews. Скрябин увидел подобную технологию во время поездки в город-побратим Ростова — Ереван. «У них на общественном транспорте стоят камеры, которые передают информацию на единый сервер. Так фиксируется незаконная реклама, неубранные урны — это все быстро анализируется и в виде технического задания раздается службам», — заявил он. Скрябин подчеркнул, что власти Ростова не смогут использовать ереванскую систему, так как она иностранная. Однако ее «идея и логика» понятны, поэтому глава поручил департаменту дорог до конца 2026 года закупить оборудование и программное обеспечение.

«Издевка над некогда зеленым городом»: Власти Ростова-на-Дону хотят превратить спиленные деревья в арт-объекты

Однако жители города не оценили планирующееся нововведение. Под публикацией в телеграм-канале Donnews ростовчане оставили негативные комментарии: «Это шутка какая-то? Пусть на улицу выйдут, пять метров под носом под своим вперед посмотрят и все. Весь город в ямах, тут не нужен ни ИИ, ни АА, ни ЯЯ. Мозги нужны, которые к глазам подведены». «Думаю, жители Ростова быстрее и качественнее чем ИИ смогут выявлять ямы и колеи, только бы ремонтировали, а главное бесплатно! Тут денег на ремонт нет, но давайте закупим оборудование и ПО, сюр какой-то». «Я сама без всяких ИИ, могу провезти Скрябина по городу и показать каждую яму. Сколько миллиардов сэкономлю городскому бюджету». «Следует отметить, что средства потраченные на ИИ целесообразнее использовать на ремонт дорог». На данный момент в Ростове ИИ уже используют для умного регулирования светофоров с учетом загруженности улиц. Ранее об использовании ИИ для ремонта дорог сообщал и. о. декана дорожно-транспортного факультета ДГТУ Артем Тиратурян. Он заявил, что система позволит отказаться от графика, согласно которому ремонт дорог проводится раз в 12 лет, а капитальный — раз в 24 года. Вместо этого искусственный интеллект будет анализировать текущее состояние поврежденного участка и прогнозировать его изменение. Технология позволит направлять средства и специалистов именно туда, где в первую очередь необходим ремонт. По словам Тиратуряна, система сейчас особенно актуальна — в этом году ямочный ремонт в Ростове продлили до мая.