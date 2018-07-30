Пожар в Сочи, унесший восемь жизней: фото и видео

В Адлерском районе Сочи 30 июля ранним утром произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек

Пожар на площади 300 кв. метров тушили два часа. В результате погибли восемь человек, в том числе ребенок. Трое доставлены в больницу, среди них 16-летний подросток.

Юга.ру сообщали, что наемные рабочие, погибшие при пожаре в Сочи 30 июля, являются гражданами Армении. По предварительным данным, пожар произошел из-за взрыва самогонного аппарата. В этот момент многие рабочие были сильно пьяны и не смогли среагировать на пожар.

Очевидцы выложили в соцсети фото и видео с места пожара.