Пожар в Сочи, унесший восемь жизней: фото и видео
В Адлерском районе Сочи 30 июля ранним утром произошел пожар, в результате которого погибли восемь человек
Пожар на площади 300 кв. метров тушили два часа. В результате погибли восемь человек, в том числе ребенок. Трое доставлены в больницу, среди них 16-летний подросток.
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Юга.ру сообщали, что наемные рабочие, погибшие при пожаре в Сочи 30 июля, являются гражданами Армении. По предварительным данным, пожар произошел из-за взрыва самогонного аппарата. В этот момент многие рабочие были сильно пьяны и не смогли среагировать на пожар.
Очевидцы выложили в соцсети фото и видео с места пожара.
В Краснодарском крае в связи с гибелью восьми человек в результате пожара, в том числе ребенка, возбуждено уголовное дело _____ По предварительным данным, сегодня рано утром произошло возгорание здания по улице Просвещения Адлерского района города Сочи, после чего пламя перешло на соседнюю постройку. В результате пожара погибли 8 человек, в том числе ребенок. Кроме того, в больницу для оказания медицинской помощи доставлены двое взрослых и 16-летний подросток. | По данному факту следственными органами СК России по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). | На месте работают следователи и криминалисты следственного управления, сотрудники МЧС. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Устанавливается причина возгорания, собственник построек и наличие разрешительной документации на строения. | Расследование уголовного дела продолжается. __ #СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии #СКРФ #Пожар #Сочи
Названа предварительная причина пожара в Сочи, из-за которого погибло 8 человек ⠀ По официальной информации властей города сегодня рано утром на улице Просвещения, 81 (Адлерский район) произошло возгорание навеса для общепита и соседней с ним временной металлической конструкции. ⠀ Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 5:40 утра. В 5:48 на место происшествия прибыли шесть пожарных расчетов и пять бригад скорой медицинской помощи. На месте выяснилось, что сгорели временные строения, располагавшиеся на полосе отвода РЖД. По предварительной версии, причиной пожара мог стать мангал. ⠀ Временные строения - навес для общепита и металлические конструкции - были обшиты легко воспламеняющимся материалами (сайдингом). Они выгорели полностью. В результате пожара погибли 8 человек. Трое, в том числе 16-летний подросток, сейчас с ожогами и травмами различной степени тяжести находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь. ⠀ Все погибшие и пострадавшие - наемные рабочие, предположительно из стран СНГ. На данный момент известно, что договор аренды на этот участок был заключён с компанией РЖД. Ее представитель сейчас находится на месте происшествия, сообщили пресс-служба администрации г. Сочи. ⠀ Все обстоятельства и причины пожара выясняются. ��: от подписчика. ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в профиле)‼️ #ЧП #ДТП #МВД #Полиция #Россия #Гибдд #Авто #Chp_sochi #Сочи #Адлер #Краснаяполяна #ЛюбимыйСочи #Сочи2018 #Туапсе #Краснодарскийкрай #Краснодар
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