Директор цирка на Кубани, где львица напала на девочку: родители ребенка тоже виноваты в трагедии
В станице Успенской Краснодарского края продолжается суд над директором цирка шапито, в котором от нападения львицы пострадал ребенок
На директора цирка шапито Андрея Манучаряна завели уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).
Сначала мужчина полностью признал вину, однако после общения с адвокатом он изменил свое решение и в Успенском районном суде признал вину частично. Манучарян считает, что в трагедии виноват не только он, но и родители девочки, рассказал порталу Юга.ру старший помощник прокурора Краснодарского края Антон Лопатин.
Директор цирка попросил переквалифицировать дело на ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сейчас Манучарян может получить до шести лет лишения свободы, однако в случае изменения статьи, ему будет грозить до года лишения свободы.
«Суд продолжает рассматривать дело, это длительный процесс. Вчера суд заслушал семерых свидетелей, сегодня будут еще», — рассказал Лопатин.
Как сообщали Юга.ру, 28 октября в селе Успенском во время циркового представления львица набросилась на четырехлетнюю девочку, которая сидела в первом ряду. Ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Директора передвижного цирка Андрея Манучаряна задержали на следующий день после инцидента и поместили под домашний арест.
В ноябре Манучаряна перевезли в следственный изолятор. Позже бывший дрессировщик цирка рассказал, что судится с задержанным по поводу еще одного нападения в июне 2017 года.
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