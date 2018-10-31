Девочка впала в кому после нападения львицы в цирке на Кубани

Четырехлетний ребенок, на которого во время циркового представления напала львица, находится в коме

Отец пострадавшей Денис Митюков 30 октября рассказал телеканалу «Кубань 24», что его дочери сделали операцию, но она остается в коме.

«Обширные раны. Рваные. Остальное будет известно уже после того, как ребенка выведут из комы. Мне еще никто ничего не говорил», — поделился мужчина.

Сейчас девочка находится в реанимации. У нее поврежден лицевой нерв, травмирован позвоночник и череп, разорваны мягкие ткани.

Как сообщали Юга.ру, в селе Успенском 28 октября во время циркового представления львица через ограждение набросилась на девочку, сидевшую в первом ряду. Ребенка госпитализировали в детскую краевую больницу Краснодара.

29 октября директора цирка-шапито задержали, накануне его поместили под домашний арест.