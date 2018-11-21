На Кубани директора цирка, где львица напала на девочку, посадили в СИЗО
Директора цирка шапито, в котором 28 октября львица напала на ребенка во время представления в селе Успенском, поместили в следственный изолятор
Об этом порталу Юга.ру рассказал старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин. По его словам, директор цирка Андрей Манучарян будет находиться в СИЗО два месяца, чтобы у него не было возможности повлиять на свидетелей и потерпевших во время следствия.
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Как писали Юга.ру, в селе Успенском 28 октября во время представления львица напала на четырехлетнюю девочку, которая, по словам представителей администрации цирка, сидела на бордюре арены. Ребенка госпитализировали с повреждением лицевого нерва, травмами позвоночника и черепа, разрывом мягких тканей и ввели в кому.
Сейчас девочка находится в детской краевой больнице Краснодара, 6 ноября ее удалось вывести из комы.
Директора цирка Андрея Манучаряна задержали на следующий день и поместили под домашний арест. Ему предъявили обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
Подробнее о том, что не так с цирками шапито в России, читайте в нашем материале.
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