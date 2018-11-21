На Кубани директора цирка, где львица напала на девочку, посадили в СИЗО

Директора цирка шапито, в котором 28 октября львица напала на ребенка во время представления в селе Успенском, поместили в следственный изолятор

Об этом порталу Юга.ру рассказал старший помощник прокурора Краснодарского края по взаимодействию со СМИ Антон Лопатин. По его словам, директор цирка Андрей Манучарян будет находиться в СИЗО два месяца, чтобы у него не было возможности повлиять на свидетелей и потерпевших во время следствия.

Как писали Юга.ру, в селе Успенском 28 октября во время представления львица напала на четырехлетнюю девочку, которая, по словам представителей администрации цирка, сидела на бордюре арены. Ребенка госпитализировали с повреждением лицевого нерва, травмами позвоночника и черепа, разрывом мягких тканей и ввели в кому. Сейчас девочка находится в детской краевой больнице Краснодара, 6 ноября ее удалось вывести из комы.