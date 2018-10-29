На Кубани задержали директора цирка, в котором львица напала на девочку

Краснодарский край

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В Успенском районе 29 октября задержали 51-летнего директора передвижного цирка, в котором львица во время представления набросилась на ребенка

Новокубанский межрайонный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования задержали 51-летнего директора цирка, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины в виде заключения под стражу. 

Следователи устанавливают, есть ли у организатора цирка все необходимые документы для проведения представлений с дикими животными. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю. 

Как писали Юга.ру, 28 октября в селе Успенском во время циркового представления львица через ограждение бросилась на четырехлетнюю девочку, которая сидела в первом ряду. В результате ребенка госпитализировали с рваными ранами лица и другими повреждениями.

Животные Следственный комитет Цирк
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