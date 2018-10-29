На Кубани задержали директора цирка, в котором львица напала на девочку

В Успенском районе 29 октября задержали 51-летнего директора передвижного цирка, в котором львица во время представления набросилась на ребенка

Новокубанский межрайонный следственный отдел СКР возбудил уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В рамках расследования задержали 51-летнего директора цирка, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в отношении мужчины в виде заключения под стражу.

Следователи устанавливают, есть ли у организатора цирка все необходимые документы для проведения представлений с дикими животными. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.