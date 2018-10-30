На Кубани директора цирка-шапито, где львица набросилась на девочку, поместили под домашний арест

Успенский районный суд Краснодарского края отправил под домашний арест организатора передвижного цирка, в котором львица во время представления набросилась на ребенка

Решением суда 51-летний мужчина помещен под домашний арест на два месяца, передает «Интерфакс».

Как писали Юга.ру, 28 октября в селе Успенском во время циркового представления львица через ограждение бросилась на четырехлетнюю девочку, которая сидела в первом ряду. Ребенка госпитализировали с рваными ранами лица и другими повреждениями.

Директора цирка задержали, на него завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи уже изъяли документы, их изучают на предмет соблюдения требований безопасности и наличия разрешений для этого вида деятельности.