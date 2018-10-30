На Кубани директора цирка-шапито, где львица набросилась на девочку, поместили под домашний арест
Успенский районный суд Краснодарского края отправил под домашний арест организатора передвижного цирка, в котором львица во время представления набросилась на ребенка
Решением суда 51-летний мужчина помещен под домашний арест на два месяца, передает «Интерфакс».
Как писали Юга.ру, 28 октября в селе Успенском во время циркового представления львица через ограждение бросилась на четырехлетнюю девочку, которая сидела в первом ряду. Ребенка госпитализировали с рваными ранами лица и другими повреждениями.
Директора цирка задержали, на него завели уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи уже изъяли документы, их изучают на предмет соблюдения требований безопасности и наличия разрешений для этого вида деятельности.
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Шок: в кубанском селе во время циркового представления львица напала на 3-летнюю девочку! . Это произошло сегодня, 28 октября, вечером в цирке-шапито в селе Успенкском. - Львица набросилась на ребенка, сломав хлипкое ограждение арены, и укусила (у малышки рваные раны лица, шеи, грудной клетки, травматический шок). . Девочку отвезли в местную больницу. - Опасности для ее жизни нет, но на лице останется шрам. - Теперь безопасностью проведения цирковых представлений в селе Успенском займутся следователи. . На кадрах видно, что маленькую девочку мама сама поставила спиной к зверю, по данным от очевидца, чтобы сделать эффектное фото на его фоне.. - Подписчики сообщают, что в руке у малышки был флажок, она им махала. . Видео: @iz_krd
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