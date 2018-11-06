Владелец цирка на Кубани, где на девочку набросилась львица, скрыл еще одно нападение

Бывший дрессировщик цирка-шапито, в котором львица напала на девочку в селе Успенском, судится с задержанным директором учреждения по поводу еще одного нападения

Дрессировщик поручил многочисленные травмы от лап тигра во время выступления в этом цирке в июне 2017 года. По просьбе работодателя он сообщил врачам, что получил бытовую травму. У него диагностировали переломы костей в нижней части ног, рваную рану в области лопатки и ушиб мягких тканей грудной клетки.

Директор цирка А. Манучарян пообещал пострадавшему оплатить больничный и позаботиться об амурском тигре, который являлся собственностью дрессировщика и остался в цирке на момент госпитализации. Однако когда мужчина выписался из больницы осенью 2017 года, Манучарян заявил, что ничего оплачивать не будет, присвоил инвентарь, а животное продал в зоопарк Пятигорска. Факт трудовых отношений он отрицал.

Юристам удалось доказать сам факт трудовых отношений через суд, и в пользу пострадавшего была взыскана заработная плата. Но факт несчастного случая он пытается доказать до сих пор.

По словам адвоката мужчины, нападение зверей на дрессировщиков происходит нередко, но часто это не придают огласке из-за того, что в большинстве случаев они работают неофициально. Он считает, что нужно должным образом проверять руководство передвижных цирков на соблюдение трудового законодательства, передает «360».