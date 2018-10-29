В Успенском районе в цирке львица набросилась на ребенка

В селе Успенском во время циркового представления 28 октября львица напала на ребенка

По предварительным данным, в передвижном цирке было представление с дикими животными. Львица через ограждение набросилась на малолетнюю девочку, которая сидела в первом ряду. В результате ребенка с рваными ранами лица и другими повреждениями доставили в реанимацию. Следствие возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Выясняются обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.