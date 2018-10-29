В Успенском районе в цирке львица набросилась на ребенка
В селе Успенском во время циркового представления 28 октября львица напала на ребенка
По предварительным данным, в передвижном цирке было представление с дикими животными. Львица через ограждение набросилась на малолетнюю девочку, которая сидела в первом ряду. В результате ребенка с рваными ранами лица и другими повреждениями доставили в реанимацию. Следствие возбудило уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Выясняются обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Происшествие сняли на видео другие зрители, находящиеся в цирке. По их словам, четырехлетнюю девочку увезли в больницу с укусами лица и плеча.
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Шок: в кубанском селе во время циркового представления львица напала на 3-летнюю девочку! . Это произошло сегодня, 28 октября, вечером в цирке-шапито в селе Успенкском. - Львица набросилась на ребенка, сломав хлипкое ограждение арены, и укусила (у малышки рваные раны лица, шеи, грудной клетки, травматический шок). . Девочку отвезли в местную больницу. - Опасности для ее жизни нет, но на лице останется шрам. - Теперь безопасностью проведения цирковых представлений в селе Успенском займутся следователи. . На кадрах видно, что маленькую девочку мама сама поставила спиной к зверю, по данным от очевидца, чтобы сделать эффектное фото на его фоне.. - Подписчики сообщают, что в руке у малышки был флажок, она им махала. . Видео: @iz_krd
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