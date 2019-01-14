В «Газпроме» заявили, что от жителей пострадавшего в Шахтах дома обращений в газовую службу не поступало. В УК изъяли документацию
В ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» опровергли информацию о том, что жители поврежденного взрывом жилого дома в Шахтах жаловались на утечку газа
Как писали Юга.ру, ранее СМИ сообщили, что на заседании оперативного штаба представитель газовой службы сообщил, что жители дома жаловали на утечку газа.
В «Газпроме» заявили, что газовая компания провела проверку и не обнаружила никаких сообщений от жителей этого дома.
Читайте также:
«В связи с появившейся информацией в СМИ о том, что жительница дома 16 на ул. Хабарова звонила в газовую службу накануне взрыва, считаем необходимым сообщить. Специалисты ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" проверили все записи звонков в аварийно-диспетчерскую службу филиала в городе Шахты за последние несколько суток. По итогам проверки никаких обращений от жителей дома 16 на улице Хабарова в городе Шахты 13 и 14 января не поступало», — говорится в сообщении.
В компании уточнили, что все записи телефонных разговоров аварийно-диспетчерской службы хранятся не менее года.
В сообщении также отмечается, что техобслуживание внутриквартирного газового оборудования в доме было проведено по графику — в апреле и в мае 2018 года, полностью газовая система дома была проверена управляющей компанией в 2017 году.
В свою очередь министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер сообщил журналистам, что следователи изъяли документацию управляющей компании, которая обслуживает пострадавший дом с мая 2018 года — УК «Рембыт».
«Следователи изъяли документы у управляющей компании, это компания УК "Рембыт"», — цитирует Майера «Интерфакс».
Напомним, взрыв газа на последнем этаже девятиэтажного дома на улице Хабарова, 16 в Шахтах произошел около 6 часов утра 14 января. В результате разрушились шесть квартир, в которых жили 14 человек. Погибла 32‑летняя жительница дома, ее личность установили следователи. Также пострадали ее муж и двухлетняя дочь.
По последним данным, семь человек спасли из-под завалов. Неизвестной остается судьба еще четырех человек — хозяйки квартиры, где произошел взрыв, и трех жильцов квартиры, расположенной этажом ниже.
Следственный комитет в качестве приоритетной версии произошедшего назвал утечку бытового газа.
Все материалы по теме:
И другие события Краснодара с 14 по 20 января
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.