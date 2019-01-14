В «Газпроме» заявили, что от жителей пострадавшего в Шахтах дома обращений в газовую службу не поступало. В УК изъяли документацию

В ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» опровергли информацию о том, что жители поврежденного взрывом жилого дома в Шахтах жаловались на утечку газа

В «Газпроме» заявили, что газовая компания провела проверку и не обнаружила никаких сообщений от жителей этого дома.

Как писали Юга.ру, ранее СМИ сообщили , что на заседании оперативного штаба представитель газовой службы сообщил, что жители дома жаловали на утечку газа.

«В связи с появившейся информацией в СМИ о том, что жительница дома 16 на ул. Хабарова звонила в газовую службу накануне взрыва, считаем необходимым сообщить. Специалисты ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" проверили все записи звонков в аварийно-диспетчерскую службу филиала в городе Шахты за последние несколько суток. По итогам проверки никаких обращений от жителей дома 16 на улице Хабарова в городе Шахты 13 и 14 января не поступало», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что все записи телефонных разговоров аварийно-диспетчерской службы хранятся не менее года.

В сообщении также отмечается, что техобслуживание внутриквартирного газового оборудования в доме было проведено по графику — в апреле и в мае 2018 года, полностью газовая система дома была проверена управляющей компанией в 2017 году.

В свою очередь министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер сообщил журналистам, что следователи изъяли документацию управляющей компании, которая обслуживает пострадавший дом с мая 2018 года — УК «Рембыт».

«Следователи изъяли документы у управляющей компании, это компания УК "Рембыт"», — цитирует Майера «Интерфакс».