Галицкий увеличил свою долю в ФК «Краснодар» до 66,6%

Бизнесмен Сергей Галицкий увеличил долю прямого владения футбольным клубом «Краснодар» до 66,67%

По данным на 6 ноября, Галицкий напрямую владел половиной клуба, остальные 50% были в пользовании ЗАО «Объединенный капитал». Сейчас доля владения компании сократилась до 33,33%. В документах ЦБ от 25 июля 2018 года бенифициаром «Объединенного капитала» был Сергей Галицкий, сообщает RNS .

Напомним, бизнесмен основал ФК «Краснодар» в феврале 2008 года. Команда с 2011 года выступает в Премьер-лиге и с 2014-го играет в Лиге Европы. Лучшим результатом «быков» стала бронза чемпионата России с сезоне-2014/15.

В октябре 2016 года открылся стадион «Краснодара», заложенный тремя годами ранее. По словам Сергея Галицкого, арена никогда не окупится.