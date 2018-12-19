Галицкий увеличил свою долю в ФК «Краснодар» до 66,6%
Бизнесмен Сергей Галицкий увеличил долю прямого владения футбольным клубом «Краснодар» до 66,67%
По данным на 6 ноября, Галицкий напрямую владел половиной клуба, остальные 50% были в пользовании ЗАО «Объединенный капитал». Сейчас доля владения компании сократилась до 33,33%. В документах ЦБ от 25 июля 2018 года бенифициаром «Объединенного капитала» был Сергей Галицкий, сообщает RNS.
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Напомним, бизнесмен основал ФК «Краснодар» в феврале 2008 года. Команда с 2011 года выступает в Премьер-лиге и с 2014-го играет в Лиге Европы. Лучшим результатом «быков» стала бронза чемпионата России с сезоне-2014/15.
В октябре 2016 года открылся стадион «Краснодара», заложенный тремя годами ранее. По словам Сергея Галицкого, арена никогда не окупится.
В марте 2018 года после ухода из «Магнита» Галицкий сказал, что хотел бы жить без лишней публичности и заниматься любимым делом — развивать детский и юношеский футбол и достраивать парк возле стадиона.
«Хочу побыть частным человеком, который занимается любимым делом — футболом, благоустройством. Надеюсь, краснодарцы меня поймут и поддержат мое право на частную жизнь», — поделился бизнесмен.
Как сообщали Юга.ру, в сентябре 2018 года Сергея Галицкого номинировали на премию проекта «Сноб» «Сделано в России — 2018» за создание рекреационно-ландшафтного комплекса «Краснодар» около одноименного стадиона. В 2017 году Forbes назвал Галицкого филантропом года за создание парка. Также он получил звание почетного гражданина Краснодара.
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