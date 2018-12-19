Виталий Мутко покинул пост президента РФС

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Виталий Мутко 19 декабря покинул должность президента Российского футбольного союза

Об этом сообщается в твиттере РФС.

По данным RT, нового президента выберут 22 февраля 2019 года. Основные кандидаты на место Мутко — председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

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До конференции должность исполняющего обязанности президента РФС будет занимать действующий президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. 

Как пишет «Газета.ru», Мутко объявил об уходе с должности 18 декабря на заседании исполкома РФС. Он отметил, что на посту президента РФС он смог добиться финансовой стабильности организации.

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Напомним, президентом РФС Виталий Мутко стал в 2005 году, но покинул пост спустя четыре года из-за распоряжения, которое запрещало госчиновникам руководить спортивными федерациями — с 2008 года Мутко работал министром спорта РФ.

Осенью 2015-го он получил разрешение на совмещение и вернулся на пост РФС — после того, как в отставку отправили Николая Толстых, при котором структура оказалась в состоянии, близком к банкротству.

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Как писали Юга.ру, в декабре 2017 года Мутко покинул пост президента РФС де-факто, исполняющим обязанности президента был Александр Алаев. 

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