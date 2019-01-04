«Мы кладем свой газопровод на их санкции»: Киселев зачитал рэп об итогах года России

Телеведущий Дмитрий Киселев зачитал рэп об итогах 2018 года страны в эфире программы «Мастер смеха» на телеканале «Россия 1»

«Мне 64, бро. Я встаю в пять утра, надеваю белые кроссы, любимое худи, прыгаю в тачку — и вот я уже на студии. Инфа без купюр <...> Сидишь на кухне, ругаешь Америку — попробуй сделать это по телеку», — начал ведущий.

Он коснулся внешнеполитических отношений.

«Европа с нотациями, осуждают иностранцы, лишают импорта, загибая пальцы. Но мы спокойно, не поддаваясь провокациям, кладем свой газопровод на их санкции <...> В интернете все время задевают Россию, информатаки проводит ООН. Мы бы повежлевее попросили со страной, где придумали танковый биатлон. Нефть дорожает, рубль, наконец, крепнет. Терезу Мэй чаще видят хмурую. Все реже на камеру улыбается Меркель. Совпадение? Не думаю. Что все мы сделали? Для нас большая загадка», — зачитал Киселев.

Также ведущий напомнил о ситуации с отменами рэп-концертов.

«Рэперы используют мат, стадионы собирая, но злоупотреблять нельзя — все это понимают», — заявил он.

В завершение ведущий пригласил всех на свой рэп-фестиваль в Крым.