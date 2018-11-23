Против рэпера Хаски не возбуждали уголовное дело

Адвокат рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) Алексей Аванесян подтвердил, что в отношении певца не возбуждали уголовное дело

Об этом правозащитник рассказал 23 ноября на своей странице в фейсбуке .

«Уголовное дело в отношении Кузнецова (Хаски) по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") не возбуждалось. Пока проводится проверка по заявлению владелицы автомобиля, на крыше которого артист и исполнил свою песню "Ай"», — сказано в публикации .

Информацию о том, что уголовное дело в отношении рэпера не было возбуждено, порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также Аванесян привел в посте отрывок из трека, который исполнил Хаски, стоя на автомобиле. Адвокат добавил, что суд в присутствии защиты и зрителей просматривал видеозаписи с камер наружного наблюдения, приобщенные к административным делам.

«Для кубанского правосудия по делам о массовых акциях это большая редкость», — отметил Аванесян.