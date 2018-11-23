Против рэпера Хаски не возбуждали уголовное дело
Адвокат рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) Алексей Аванесян подтвердил, что в отношении певца не возбуждали уголовное дело
Об этом правозащитник рассказал 23 ноября на своей странице в фейсбуке.
«Уголовное дело в отношении Кузнецова (Хаски) по ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") не возбуждалось. Пока проводится проверка по заявлению владелицы автомобиля, на крыше которого артист и исполнил свою песню "Ай"», — сказано в публикации.
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Информацию о том, что уголовное дело в отношении рэпера не было возбуждено, порталу Юга.ру подтвердили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Также Аванесян привел в посте отрывок из трека, который исполнил Хаски, стоя на автомобиле. Адвокат добавил, что суд в присутствии защиты и зрителей просматривал видеозаписи с камер наружного наблюдения, приобщенные к административным делам.
«Для кубанского правосудия по делам о массовых акциях это большая редкость», — отметил Аванесян.
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Как писали Юга.ру, концерт рэпера Хаски должен был состояться в Краснодаре 21 ноября в клубе Bounce, однако перед выступлением помещение обесточили. Артист вышел на улицу, залез на автомобиль и исполнил трек «Ай», после чего его задержали.
Владелица машины, на которой стоял Хаски, написала заявление в полицию. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК РФ (Умышленное уничтожение или повреждение имущества). Краснодарский ресторатор Тахир Холикбердиев заявил, что готов оплатить ремонт машины, если девушка снимет претензии к музыканту.
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Напомним, в отношении Хаски составили три административных протокола, 22 ноября над рэпером состоялся суд, по итогам которого Хаски арестовали на 12 суток.
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