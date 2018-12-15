Путин об отмене рэп-концертов: Способ «хватать и не пущать» — самый неэффективный
Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с отменой концертов молодежных исполнителей по всей стране
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На заседании Совета по культуре и искусству 15 декабря продюсер Игорь Матвиенко указал на проблемы в музыкальной поп‑культуре, усомнившись в том, что ее можно назвать культурной. В ответ на это Путин привел в пример вальс, который в свое время считался моветоном, а потом стал классикой.
По словам продюсера, чтобы конкурировать с интернетом, российские радиостанции ставят в эфир песни в стиле хип‑хопа, который стал тотальным трендом во всем мире.
«Вы сказали, что рэп и прочее современное — на трех китах: секс, наркотики и протест. Из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики. Это путь к деградации нации, — сказал Путин. — Им нравится где‑то за бугром этим заниматься — бог в помощь, пускай что хотят, то и делают. Мы здесь должны думать о том, как выстраивать работу с тем, чтобы такого не было».
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Президент согласился со словами Матвиенко о том, что если государство не в силах повернуть вспять тренд на хип-хоп и рэп, оно может найти методы урегулирования.
«Я согласен полностью: если невозможно остановить, то нужно возглавить и направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас, — отметил Путин. — Способ, о котором вы упомянули, — «хватать и не пущать» — самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. Эффект будет обратный ожидаемому».
Предложение Игоря Матвиенко «всем разрешить» использовать нецензурную лексику Путин назвал революционным и посмеялся над ним.
«Смешно. Почему нам смешно? Потому что мы люди определенного круга. Нужно сделать так, чтобы всем было смешно и не хотелось», — цитирует президента пресс-служба Кремля.
Он сообщил, что собирается обсудить вопрос использования брани с филологом Людмилой Вербицкой, которая исследует нецензурную лексику и считает, что мат — часть языка.
«У нас разные части тела есть, но мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло или холодно», — заключил политик.
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Как сообщали Юга.ру, осенью в России отменяли или пытались сорвать концерты молодежных исполнителей. Так, рэпер Элджей из-за угроз отменил концерт в Якутске, а в Краснодаре арестовали рэп-изполнителя Хаски. Перед этим полиция проверяла его тексты на экстремизм.
Телеведущий Дмитрий Киселев выступил в защиту молодежной культуры. Он призвал к налаживанию диалога с рэперами и решил устроить двухдневный рэп-фестиваль на нудистском пляже в Крыму летом 2019 года.
В Кремле пообещали прекратить отмены рэп-концертов по всей стране, назвав происходящее «идиотизмом».
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