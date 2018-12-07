Как сходить на концерт, если есть подозрения, что его могут отменить. Культурные карточки для России в 2018 году

А что, если мне нет 18 лет? Кто должен меня сопровождать, чтобы не возникло проблем, и какие документы нам нужно взять? Могут ли мне отказать в посещении концерта даже с сопровождающим?



Дети и подростки могут попасть на мероприятия (концерты) с возрастным рейтингом 18+ только в сопровождении своих родителей или их официальных представителей (например, опекунов). В этом случае зона ответственности организатора мероприятия несколько сужается, но предварительная беседа организаторов со взрослыми никак не будет лишней.

Для подтверждения того, что с вами родитель или опекун, необходимо взять с собой паспорт (свидетельство о рождении) и документ, подтверждающий опекунство (если речь идет об опекуне). Главное, чтобы из этих документов следовало, что сопровождаемый ребенок пришел с родителем или опекуном, так как именно они несут гражданскую ответственность за воспитание и благополучие своих детей, за их информационную безопасность.

Организаторы мероприятия могут отказать в посещении концерта, так как это может быть предусмотрено правилами, принятыми у конкретного организатора. Поэтому перед покупкой билета внимательно ознакомьтесь с правилами посещения мероприятия.