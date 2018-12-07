Как сходить на концерт, если есть подозрения, что его могут отменить. Культурные карточки для России в 2018 году
За последний месяц в России по разным причинам отменяли, срывали и переносили концерты молодежных музыкальных групп. Источник телеканала «Дождь» сообщил, что за отмену концертов рэперов выступали руководители среднего звена в одном из силовых ведомств, эта инициатива уже остановлена.
7 декабря в Краснодаре запланирован концерт электронной поп-группы IC3PEAK. Накануне их концерты отменили в нескольких городах России. В Краснодаре музыканты собирались выступить в клубе Sgt Pepper's Bar, однако менеджер группы рассказал, что концерт пройдет на другой площадке. Солистка IC3PEAK ожидает, что в зале «будет больше журналистов и казаков, чем слушателей». Однако по данным портала Юга.ру, на концерт продали более 200 билетов.
Юрист «Команды 29» Анна Фомина помогла Юга.ру подготовить памятку для тех, кто любит современную музыку и не хочет попасть в неприятности.
- Я собираюсь на концерт группы N. Появились новости, что концерты коллектива отменяют один за другим по всей России. Билет у меня уже есть. Что делать?
Ждать сообщений от билетного оператора, следить за встречами и группами коллектива или концертной площадки в соцсетях — обычно новости о переносе или отмене концерта появляются там быстрее всего [на этот вопрос мы ответили сами — Юга.ру].
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А что, если мне нет 18 лет? Кто должен меня сопровождать, чтобы не возникло проблем, и какие документы нам нужно взять? Могут ли мне отказать в посещении концерта даже с сопровождающим?
Дети и подростки могут попасть на мероприятия (концерты) с возрастным рейтингом 18+ только в сопровождении своих родителей или их официальных представителей (например, опекунов). В этом случае зона ответственности организатора мероприятия несколько сужается, но предварительная беседа организаторов со взрослыми никак не будет лишней.
Для подтверждения того, что с вами родитель или опекун, необходимо взять с собой паспорт (свидетельство о рождении) и документ, подтверждающий опекунство (если речь идет об опекуне). Главное, чтобы из этих документов следовало, что сопровождаемый ребенок пришел с родителем или опекуном, так как именно они несут гражданскую ответственность за воспитание и благополучие своих детей, за их информационную безопасность.
Организаторы мероприятия могут отказать в посещении концерта, так как это может быть предусмотрено правилами, принятыми у конкретного организатора. Поэтому перед покупкой билета внимательно ознакомьтесь с правилами посещения мероприятия.
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Концерт перенесли на другую площадку. Здесь полиция. Сотрудники начали запускать зрителей, но почему-то проверяют и фотографируют паспорта (как было на саратовском концерте группы IC3PEAK). Это нормально?
Правоохранительные органы имеют право на проверку документов, но при соблюдении определенных законом условий. «Команда 29» подробно писала о том, как действовать, когда вас просят предъявить документы.
- Могу ли я снимать видео происходящего? Что делать, если полиция запрещает мне делать фото или видео?
Снимать вы можете, особенно если на ваших глазах совершается правонарушение. Вы вправе фиксировать происходящее, так как потом это поможет вам доказать свою правоту при рассмотрении событий. Если сотрудники правоохранительных органов требуют от вас прекратить съемку, они должны сообщить, на каком основании они от вас этого требуют. О том, кого, когда и как можно или нельзя снимать, «Команда 29» писала здесь. Если у вас отобрали телефон, то вы можете еще рассчитывать на то, что в помещении или на улице, где происходят действия, есть камеры наблюдения, с которых в последующем можно будет получить записи. Как — рассказываем в этой памятке.
- Правоохранительные органы без объяснений закрыли двери клуба перед моим носом. За мной очередь из возмущенных фанатов. Куда можно пожаловаться? Мне компенсируют стоимость билета, если все же не пропустят?
Если правоохранительные органы препятствуют вам в доступе в помещение, это может быть продиктовано проведением антитеррористических мероприятий. Если концерт не состоялся, то прежде всего необходимо обратиться к организатору концерта по вопросу возврата билета. Предварительно советую ознакомиться с правилами возврата билета. Кроме того, вы можете написать запрос на предоставление информации о причинах отмены концерта самому организатору. Также вы можете направить такой запрос в правоохранительные органы и администрацию населенного пункта. Информацию вам должны предоставить в течение 30 дней после получения запроса. Кроме того, если вам откажут в возмещении средств за билет, вы может обратиться в суд с исковым заявлением или с коллективным исковым заявлением, объединившись с другими людьми, не попавшими на концерт. Организаторы также могут обжаловать действия правоохранительных органов по отмене и запрету концертов.
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Внезапно группа вышла на улицу и начала петь (как это сделал рэпер Хаски в Краснодаре)! Есть ли какие-то правила поведения в этом случае, чтобы не навредить себе? Вдруг концерт примут за митинг?!
Прежде всего постарайтесь не делать того, что может привести к повреждению чужого имущества или здоровья (не опрокидывайте машины, мусорки, элементы благоустройства), не поджигайте ничего и не вступайте в перепалки. В данном случае будут полезны советы «Команды 29» о том, как вести себя на митинге. В упомянутом случае уличный концерт скорее можно было отнести к поведению уличных музыкантов, деятельность которых слабо урегулирована на федеральном уровне, однако отдельные субъекты РФ принимают региональные нормативные акты, регулирующие данный вопрос.
- Полицейские все же пустили остальных зрителей. В зале тоже находятся сотрудники. Я боюсь провокаций. Куда обращаться, если что-то идет не по плану, и на что я могу рассчитывать, если начнутся задержания?
Прежде всего ведите себя спокойно и уверенно, не отвечайте на провокации. Главное, что нужно делать при любом задержании, при любом ограничении прав, — требовать адвоката. Не нужно ничего подписывать — просто требовать адвоката и внимательно наблюдать за происходящим. Молчание в данном случае — золото, а все сказанное может и будет использовано против вас. Если видите, что начинается замес, уходите. Первое правило безопасности: если атаки можно избежать (а это именно атака), то нужно это сделать. Если ситуация уже произошла, то не нужно паниковать. Не отвечайте на вопросы, не пытайтесь объяснить произошедшее. Молча и ничего не трогая, ждите прихода адвоката. Если адвоката у вас до сих пор нет — ищите своего адвоката заблаговременно, без него нельзя.
Держать в отделении без судебных санкций, если это уголовное задержание, могут максимум 48 часов. В отделении нужно точно так же звонить адвокату и ждать его. У вас могут забрать телефон — тогда нужно проявить себя как человек, знающий свое основное право: требовать адвоката и отказываться отвечать на вопросы до его прихода. Приготовьтесь отсидеть все 48 часов и не пытайтесь ускорить ситуацию. Этим могут заниматься те, кто находится на свободе, — ваши друзья, родственники, знакомые. К вам будут приходить представители ОНК (общественных наблюдательных комиссий) — им можно пожаловаться, что вам не дают адвоката, они должны помочь. Кого-то из тех, кто находится в отделении, будут отпускать — попробуйте передать с ними сообщение родным или друзьям.
Вот памятка «Команды 29» о том, как вести себя на допросе, опросе и беседе.
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Культурные карточки для России в 2018 году
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