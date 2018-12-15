В Ростове и Ставрополе отменили концерты рэпера Элджея
В Ставрополе и Ростове-на-Дону не состоялись концерты рэп-исполнителя Элджея, которые должны были пройти 13 и 14 декабря соответственно
За два дня до концерта в ставропольском концерт-холле Machine организаторы написали на странице встречи во «ВКонтакте», что мероприятие отменяется и пообещали вернуть деньги за купленные билеты.
В Ростове за день до концерта, который должен был состояться 14 декабря в КСК «Экспресс», организаторы сообщили во «ВКонтакте», что выступление Элджея переносится на 22 июня, оно пройдет в ночном клубе Villa Embargo. На мероприятие можно будет попасть по купленным билетам, менять их не придется.
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В PR-отделе промоутерской компании «Стереогород», которая занималась концертом рэпера в Ростове, заявили порталу 161.ru, что не могут прокомментировать причину отмены мероприятия.
Сотрудники КСК рассказали изданию DonDay, что организаторы прислали им письмо, в котором говорится, что Элджей не сможет выступить в Ростове из-за болезни, не уточнив, чем именно заболел рэпер.
Это вторая отмена выступления Элджея в Ростове. В прошлый раз мероприятие по неизвестным причинам не состоялось 20 октября.
Кроме того, в конце ноября были отменены концерты Элджея в Минске, а также в Якутске, откуда исполнителю поступали угрозы расправой.
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Как сообщали Юга.ру в ноябре в некоторых городах России отменили или пытались сорвать концерты молодежных исполнителей, среди которых IC3PEAK, Хаски и «Френдзона».
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Участники группы IC3PEAK ждали, что перед концертом в Краснодаре у них будут проблемы с полицейскими и казаками, однако выступление 7 декабря прошло почти без происшествий.
Телеведущий Дмитрий Киселев выступил в защиту молодежных исполнителей. Он призвал к налаживанию диалога с рэперами и анонсировал двухдневный рэп-фестиваль на нудистском пляже в Крыму летом 2019 года.
В Кремле пообещали прекратить отмены рэп-концертов по всей стране, назвав происходящее «идиотизмом», а президент России Владимир Путин захотел разобраться в причинах сложившейся ситуации.
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