В Ростове и Ставрополе отменили концерты рэпера Элджея

В Ставрополе и Ростове-на-Дону не состоялись концерты рэп-исполнителя Элджея, которые должны были пройти 13 и 14 декабря соответственно

За два дня до концерта в ставропольском концерт-холле Machine организаторы написали на странице встречи во «ВКонтакте» , что мероприятие отменяется и пообещали вернуть деньги за купленные билеты.

В Ростове за день до концерта, который должен был состояться 14 декабря в КСК «Экспресс», организаторы сообщили во «ВКонтакте» , что выступление Элджея переносится на 22 июня, оно пройдет в ночном клубе Villa Embargo. На мероприятие можно будет попасть по купленным билетам, менять их не придется.

В PR-отделе промоутерской компании «Стереогород», которая занималась концертом рэпера в Ростове, заявили порталу 161.ru, что не могут прокомментировать причину отмены мероприятия.

Сотрудники КСК рассказали изданию DonDay, что организаторы прислали им письмо, в котором говорится, что Элджей не сможет выступить в Ростове из-за болезни, не уточнив, чем именно заболел рэпер.

Это вторая отмена выступления Элджея в Ростове. В прошлый раз мероприятие по неизвестным причинам не состоялось 20 октября.

Кроме того, в конце ноября были отменены концерты Элджея в Минске, а также в Якутске, откуда исполнителю поступали угрозы расправой.