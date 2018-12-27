Осужденного мэра Махачкалы освободили от должности

Депутаты горсобрания Махачкалы приняли решение о досрочном освобождении от должности мэра города Мусы Мусаева, которого осудили за превышение полномочий

На этом же заседании горсобрание объявило конкурс по отбору кандидатур на должность главы Махачкалы. Документы будут приниматься с 28 декабря до 16 января. Первый этап конкурса пройдет 17 января 2019 года, второй — 22 января.

Как сообщали Юга.ру, уголовное дело против Мусы Мусаева о превышении полномочий завели в январе. В октябре его приговорили к четырем годам колонии общего режима. По версии следствия, Мусаев нанес бюджету Дагестана ущерб на сумму 81 млн рублей, выделив в собственность коммерческой фирме земельный участок площадью около 17,5 тысячи кв. метров за 1,1 млн рублей.

Через несколько дней после возбуждения дела, 26 января, Мусаев был отстранен от должности, и.о. главы столицы Дагестана назначили замглавы администрации города Абусупьяна Гасанова. Однако 7 ноября его задержали по подозрению в превышении полномочий. На заседании суда чиновник признал свою вину, его отправили под домашний арест.

Сейчас и.о. главы администрации Махачкалы назначен Мурад Алиев.

Нового главу администрации столицы Дагестана планировали утвердить после того, как вступит в силу приговор в отношении Мусаева — это произошло 25 декабря.