Врио мэра Махачкалы Гасанова отправили под домашний арест

Советский суд Махачкалы отправил исполняющего обязанности мэра города Абусупьяна Гасанова под домашний арест

«Решением суда Гасанов отправлен под домашний арест на 10 суток. Срок будет продлен в случае предъявления обвинения», — рассказал «Интерфакс-Юг» представитель суда.

Как сообщали Юга.ру, исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова задержали 7 ноября. На заседании суда чиновник, которого подозревают в превышении полномочий при проведении аукциона, полностью признал свою вину.