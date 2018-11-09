Врио мэра Махачкалы Гасанова отправили под домашний арест

Дагестан

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Советский суд Махачкалы отправил исполняющего обязанности мэра города Абусупьяна Гасанова под домашний арест

«Решением суда Гасанов отправлен под домашний арест на 10 суток. Срок будет продлен в случае предъявления обвинения», — рассказал «Интерфакс-Юг» представитель суда. 

Как сообщали Юга.ру, исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова задержали 7 ноября. На заседании суда чиновник, которого подозревают в превышении полномочий при проведении аукциона, полностью признал свою вину. 

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Временно исполняющим обязанности мэра Махачкалы 9 ноября стал Мурад Алиев. Ранее он занимал должность заместителя мэра. 

Махачкала Превышение полномочий Суд

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