Задержан и.о. мэра Махачкалы. Его подозревают в хищении 40 млн рублей

Дагестан

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Исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова 7 ноября задержали по подозрению в превышении полномочий

Сотрудники ФСБ задержали Гасанова после обысков в его рабочем кабинете и дома. Его подозревают в хищении 40 млн рублей из бюджета города, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник. 

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По данным ТАСС, обыски провели в рамках уголовного дела по ст. 286 УК РФ (Превышение полномочий в земельной сфере). 

Напомним, Абусупьян Гасанов занял пост исполняющего должность мэра столицы Дагестана после того, как на мэра Махачкалы Мусы Мусаева 19 января завели уголовное дело о превышении должностных полномочий при выделений земельных участков. Чиновника задержали в тот же день, 21 января его арестовали на десять суток. 15 октября Мусаева приговорили к четырем годам тюрьмы. 

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Как сообщали Юга.ру, Гасанов в 2013 году исполнял обязанности заместителя мэра Махачкалы до назначения на должность министра транспорта республики.

Махачкала Превышение полномочий Хищение Чиновники

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