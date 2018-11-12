Мэра Махачкалы утвердят после вступления в силу приговора бывшему главе города Мусаеву

Нового главу администрации Махачкалы планируют утвердить только после того, как вступит в силу приговор в отношении экс-мэра Мусы Мусаева

Напомним, что Советский районный суд Махачкалы 15 октября вынес приговор экс-мэру Мусаеву по делу о превышении полномочий. Ему дали четыре года колонии общего режима.

Представитель администрации города пояснил ТАСС, что защита бывшего мэра обжаловала приговор, поэтому решение суда еще не вступило в силу. По его словам, после вступления приговора в силу суд направляет в мэрию документ. Затем городское собрание принимает его к производству, запускается процедура конкурса на замещение вакантной должности. Далее комиссия рекомендует горсобранию кандидатуру, а оно через голосование ее утверждает.