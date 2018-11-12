Мэра Махачкалы утвердят после вступления в силу приговора бывшему главе города Мусаеву
Нового главу администрации Махачкалы планируют утвердить только после того, как вступит в силу приговор в отношении экс-мэра Мусы Мусаева
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Напомним, что Советский районный суд Махачкалы 15 октября вынес приговор экс-мэру Мусаеву по делу о превышении полномочий. Ему дали четыре года колонии общего режима.
Представитель администрации города пояснил ТАСС, что защита бывшего мэра обжаловала приговор, поэтому решение суда еще не вступило в силу. По его словам, после вступления приговора в силу суд направляет в мэрию документ. Затем городское собрание принимает его к производству, запускается процедура конкурса на замещение вакантной должности. Далее комиссия рекомендует горсобранию кандидатуру, а оно через голосование ее утверждает.
Как сообщали Юга.ру, 19 января в отношении Мусаева возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий). Его арестовали в тот же день, а позже этапировали в Ессентуки. В мае Ессентукский городской суд продлил срок ареста Мусаеву на два месяца.
Исполняющим обязанности мэра Махачкалы стал Абусупьян Гасанов. Однако 7 ноября его задержали по подозрению в превышении полномочий. На заседании суда чиновник признал свою вину. Его отправили под домашний арест.
Сейчас и. о. главы администрации Махачкалы назначен Мурад Алиев.
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