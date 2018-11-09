Бывший глава Махачкалы в суде признал свою вину в превышении полномочий

Экс-глава Махачкалы Абусупьян Гасанов, задержанный по обвинению в превышении полномочий при проведении аукциона, 9 ноября в суде признал свою вину

Чиновник выразил готовность сотрудничать со следствием.

«В моих действиях были только благие намерения: мы в прошлом году работали с этой фирмой, поэтому и в этом году я отдал предпочтение этой фирме, у них большая база техники. Что приведет к таким последствиям, не знал. Виноват, признаю вину», — сказал Гасанов на заседании.

Следствие ходатайствовало о домашнем аресте чиновника и просило учесть то, что Гасанов полностью признал вину и заявил о готовности возместить ушерб. Также в расчет приняли то, что чиновнику 64 года, передает ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова задержали 7 ноября по подозрению в превышении полномочий и хищении 40 млн рублей.