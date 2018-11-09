Бывший глава Махачкалы в суде признал свою вину в превышении полномочий
Экс-глава Махачкалы Абусупьян Гасанов, задержанный по обвинению в превышении полномочий при проведении аукциона, 9 ноября в суде признал свою вину
Чиновник выразил готовность сотрудничать со следствием.
«В моих действиях были только благие намерения: мы в прошлом году работали с этой фирмой, поэтому и в этом году я отдал предпочтение этой фирме, у них большая база техники. Что приведет к таким последствиям, не знал. Виноват, признаю вину», — сказал Гасанов на заседании.
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Следствие ходатайствовало о домашнем аресте чиновника и просило учесть то, что Гасанов полностью признал вину и заявил о готовности возместить ушерб. Также в расчет приняли то, что чиновнику 64 года, передает ТАСС.
Как сообщали Юга.ру, исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова задержали 7 ноября по подозрению в превышении полномочий и хищении 40 млн рублей.
Врио главы Махачкалы 9 ноября стал Мурад Алиев, ранее занимавший должность заместителя мэра.
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