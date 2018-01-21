Исполнять обязанности мэра Махачкалы будет его заместитель Абусупьян Гасанов
Исполняющим обязанности мэра Махачкалы станет заместитель главы столицы республики Абусупьян Гасанов
Временно исполняющим обязанности главы Махачкалы, по предварительным данным, будет заммэра города Абусупьян Гасанов», — сообщил ТАСС источник в городской мэрии.
В пресс-службе администрации Махачкалы информацию не опровергли и не подтвердили, но отметили, что 22 января будет официальное распоряжение, после которого объявят, кто станет врио мэра Махачкалы.
Абусупьян Гасанов работает в мэрии Махачкалы с июня 2014 года. В июле 2015-го после ухода Магомеда Сулейманова с поста мэра Махачкалы Гасанов уже исполнял обязанности главы города.
Напомним, в 2013 году Гасанов исполнял обязанности заместителя мэра Махачкалы, перейдя на эту должность с поста министра транспорта Дагестана.
Как сообщали Юга.ру, на мэра Махачкалы 19 января завели уголовное дело по делу о превышении полномочий при выделении земли. В тот же день его задержали. 21 января суд арестовал Мусаева на десять суток.
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