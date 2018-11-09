В Махачкале после ареста Гасанова назначили нового врио главы города

Дагестан

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Исполняющим обязанности мэра Махачкалы стал Мурад Алиев, ранее занимавший должность заместителя мэра

«Заммэра Мурад Алиев назначен врио главы (города)», — рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии Махачкалы. 

Напомним, исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова 7 ноября задержали по подозрению в превышении полномочий. По предварительным данным, его подозревают в хищении 40 млн рублей.

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Махачкала Превышение полномочий Хищение Чиновники

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