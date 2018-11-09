В Махачкале после ареста Гасанова назначили нового врио главы города

Исполняющим обязанности мэра Махачкалы стал Мурад Алиев, ранее занимавший должность заместителя мэра

Напомним, исполняющего обязанности мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова 7 ноября задержали по подозрению в превышении полномочий. По предварительным данным, его подозревают в хищении 40 млн рублей.