Сына экс-мэра Махачкалы объявили в розыск

Советский районный суд Махачкалы объявил в розыск сына экс-мэра республиканского центра Бадрудина Мусаева, осужденного за оскорбление и применение насилия в отношении полицейского

Как сообщали Юга.ру, Бадрудина Мусаева обвинили по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). По версии следствия, 31 мая 2016 года Мусаев и его охранники угрожали сотрудникам ДПС, которые остановили его автомобиль Gelandewagen за нарушение правил. При этом сын чиновника ударил одного из правоохранителей. После потасовки полицейские доставили нарушителей в отделение, но через время отпустили, пояснив, что «статья не столь серьезная, что нужно за нее задерживать».

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Следователи трижды предъявляли Мусаеву обвинения, но прокуратура их каждый раз отменяла.

В декабре 2016 года дело направили в суд. В сентябре 2017-го вынесли оправдательный приговор, но Верховный суд отменил решение.

В июле 2018 года Бадрудина Мусаева приговорили к 2,5 годам колонии общего режима и штрафу в 30 тыс. рублей. Осужденный не присутствовал на оглашении приговора, полицейские не нашли его по месту прописки. 16 октября мужчину объявили в розыск. По данным «Черновика», Мусаев-младший предположительно скрывается на Украине.