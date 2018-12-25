В суд направили дело о нападении львицы на девочку в Успенском районе

Краснодарский край

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Прокуратура Успенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора цирка, в котором львица напала на девочку во время выступления

Об этом пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила 25 декабря.

Напомним, хозяина цирка, 51-летнего Андрея Манучаряна, обвиняют по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до шести лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей. В защиту прав пострадавшей девочки прокуратура предъявила Манучаряну иск с целью компенсации морального вреда.

Сейчас на имущество хозяина циркового представления наложен арест.

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Директора цирка Андрея Манучаряна задержали на следующий день и поместили под домашний арест. Позже ему предъявили обвинение в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

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В ноябре Манучаряна поместили в следственный изолятор. 

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