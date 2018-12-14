Частная компания купила у правительства Ростовской области 43,2% акций ФК «Ростов»

Ростовская область

Распечатать

Правительство Ростовской области 14 декабря продало на торгах 43,2% акций футбольного клуба «Ростов» частной компании ООО «Ростов Спорт Менеджмент»

Как писали Юга.ру, в ноябре правительство Ростовской области выставило на торги 43,2% уставного капитала футбольного «Ростова» с начальной ценой 22,4 млн рублей.

Аукцион состоялся 14 декабря. По данным на сайте Фонда имущества Ростовской области, победителем аукциона стало ООО «Ростов Спорт Менеджмент» (РСМ), которое занимается розничной торговлей, а также деятельностью в сфере развлечений, спорта и творчества.

Читайте также:

Учредитель РСМ — Вадим Рыбаков, занимающий пост генерального директора компании «Южный Капитал», владельцем которой является президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

Как сообщали Юга.ру, в марте 2017 года стало известно, что долги «Ростова» достигли 360 млн рублей. В апреле желто-синие лишились трех спонсоров. Правительство Ростовской области, которое было основным владельцем клуба, заявило о готовности продать его за символическую цену.

Читайте также:

В июне президентом клуба стал владелец «Южного Капитала», депутат Законодательного собрания Ростовской области Арташес Арутюнянц. В апреле 2018-го он досрочно сдал мандат.

В этом сезоне чемпионата России «Ростов» после 17 туров занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на одно очко.

Акции Деньги Ростов-на-Дону ФК «Ростов»
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Задержанный за убийство трех девушек житель Ростова дал признательные показания
Частная компания купила у правительства Ростовской области 43,2% акций ФК «Ростов»
На улице Российской в Краснодаре ограничат движение машин
В Сочи объявили штормовое предупреждение из-за смерчей
В одной из школ Севастополя на перемене обвалился потолок — СМИ
В Краснодаре врачи спасли 64-летнюю женщину, которой из-за ожирения было трудно ходить

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале