Частная компания купила у правительства Ростовской области 43,2% акций ФК «Ростов»

Правительство Ростовской области 14 декабря продало на торгах 43,2% акций футбольного клуба «Ростов» частной компании ООО «Ростов Спорт Менеджмент»

Как писали Юга.ру, в ноябре правительство Ростовской области выставило на торги 43,2% уставного капитала футбольного «Ростова» с начальной ценой 22,4 млн рублей. Аукцион состоялся 14 декабря. По данным на сайте Фонда имущества Ростовской области, победителем аукциона стало ООО «Ростов Спорт Менеджмент» (РСМ), которое занимается розничной торговлей, а также деятельностью в сфере развлечений, спорта и творчества.

Учредитель РСМ — Вадим Рыбаков, занимающий пост генерального директора компании «Южный Капитал», владельцем которой является президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

Как сообщали Юга.ру, в марте 2017 года стало известно, что долги «Ростова» достигли 360 млн рублей. В апреле желто-синие лишились трех спонсоров. Правительство Ростовской области, которое было основным владельцем клуба, заявило о готовности продать его за символическую цену.