Частная компания купила у правительства Ростовской области 43,2% акций ФК «Ростов»
Правительство Ростовской области 14 декабря продало на торгах 43,2% акций футбольного клуба «Ростов» частной компании ООО «Ростов Спорт Менеджмент»
Как писали Юга.ру, в ноябре правительство Ростовской области выставило на торги 43,2% уставного капитала футбольного «Ростова» с начальной ценой 22,4 млн рублей.
Аукцион состоялся 14 декабря. По данным на сайте Фонда имущества Ростовской области, победителем аукциона стало ООО «Ростов Спорт Менеджмент» (РСМ), которое занимается розничной торговлей, а также деятельностью в сфере развлечений, спорта и творчества.
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Учредитель РСМ — Вадим Рыбаков, занимающий пост генерального директора компании «Южный Капитал», владельцем которой является президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.
Как сообщали Юга.ру, в марте 2017 года стало известно, что долги «Ростова» достигли 360 млн рублей. В апреле желто-синие лишились трех спонсоров. Правительство Ростовской области, которое было основным владельцем клуба, заявило о готовности продать его за символическую цену.
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В июне президентом клуба стал владелец «Южного Капитала», депутат Законодательного собрания Ростовской области Арташес Арутюнянц. В апреле 2018-го он досрочно сдал мандат.
В этом сезоне чемпионата России «Ростов» после 17 туров занимает седьмое место в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на одно очко.
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