В 2017 году убыток ФК «Ростов» составил 554 млн рублей

По итогам прошлого года чистый убыток футбольного клуба «Ростов» составил 554 млн рублей, кредиторская задолженность — более 1 млрд рублей

Финансовая отчетность АО «Футбольный клуб "Ростов"» за 2017 год опубликована в базе данных «СПАРК-Интерфакс». По данным на 31 декабря, у клуба был 1 млрд рублей кредиторской задолженности.

Расходы «Ростова» на 786 млн рублей превысили денежные поступления. Но выручка увеличилась почти на 150 млн рублей по сравнению с прошлым годом. В 2017 году она составила 1,14 млрд рублей, в прошлом — 891,2 млн рублей.

Согласно документам, клуб потратил 2,35 млрд рублей, самая большая часть расходов — заработная плата работникам. По сравнению с 2016 годом траты на зарплаты сократились в два раза.

Как писали Юга.ру, в прошлом году основной акционер ФК «Ростов» заявил о готовности продать клуб за символическую сумму, но покупателей пока не нашлось.

Новым домашним стадионом ФК «Ростов» стала «Ростов Арена», годовое содержание стадиона оценивается в 300 млн рублей.