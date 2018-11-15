Донские власти хотят продать 43% акций ФК «Ростов»

Ростовская область

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Фонд имущества Ростовской области объявил о проведении аукциона по продаже 43,2% акций футбольного клуба «Ростов»

Информация об этом появилась на сайте правительства Ростовской области. Согласно документу, планируется продать 104 тыс. 235 акций (43,2%) футбольного клуба. Стартовая цена — 22,4 млн рублей. Шаг аукциона — 1,12 млн рублей. Торги пройдут 14 декабря.

По данным системы «СПАРК», сейчас регион владеет 94,2% акций ФК «Ростов», пишет Donnews

Как сообщали Юга.ру, весной 2017 года правительство Ростовской области хотело продать клуб за символическую цену.

По итогам 2017 года чистый убыток ФК «Ростов» составил 554 млн рублей, кредиторская задолженность — более 1 млрд рублей. 

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