Тренера ФК «Ростов» Карпина дисквалифицировали на шесть матчей
В доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Валерия Карпина наказали за «умышленный толчок официального лица матча и за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи». Его обязали заплатить штраф в 80 тыс. рублей, а также дисквалифицировали на шесть матчей Чемпионата России по футболу. При этом три из них условно.
Главному тренеру установили испытательный срок до конца сезона 2018-2019 годов.
После матча Карпин ответил журналистам на вопрос, за что его удалили.
«Спросите об этом у судьи. Если судье ничего вообще нельзя говорить, то окей. Они у нас неприкасаемые? Толкал ли я резервного арбитра? Нет. Просто стоял близко и все», — приводит слова тренера пресс-служба ФК «Ростов».
Ростовского защитника Рагнара Сигурдссона КДК также дисквалифицировал на один матч Чемпионата России по футболу и оштрафовал на 90 тыс. рублей за «провокационные действия игрока и неспортивное поведение»
Кроме того, ФК «Ростов» оштрафовали на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды: на поле удалили сразу двух игроков.
После матча оштрафовали и ФК «Крылья Советов»: за ненормативную лексику болельщиков (30 тыс. рублей) и за бросание зрителями посторонних предметов на поле (20 тыс. рублей).
Как сообщали Юга.ру, матч в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги между «Крыльми Советов» и «Ростовом» прошел в Самаре 8 декабря. Игра закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
За весь матч игрокам показали пять желтых и три красных карточки. Футболисты дважды начинали драку между собой. В конце второго тайма судья не сделал предупреждение защитнику «крыльев» Агустину Рохелю, который борцовским приемом уронил на землю полузащитника желто-синих Александра Зуева.
Позже с поля удалили главного тренера ростовчан Валерия Карпина из-за пререканий с арбитром. После игры журналисты спросили у Карпина, стоило ли себя так агрессивно вести, зная любовь судьи Карасева к пенальти и красным карточкам.
«Может, судье просто не нужно быть любителем пенальти и карточек?», — ответил тренер ФК «Ростова».
Чем заняться в выходные 15-16 декабря
Статьи ПартнерскийОни говорят, что делают лучшие бургеры в России за три минуты
В Краснодаре открывается Black Star Burger
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.