Тренера ФК «Ростов» Карпина дисквалифицировали на шесть матчей

В доме футбола состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета РФС. Валерия Карпина наказали за «умышленный толчок официального лица матча и за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи». Его обязали заплатить штраф в 80 тыс. рублей, а также дисквалифицировали на шесть матчей Чемпионата России по футболу. При этом три из них условно. Главному тренеру установили испытательный срок до конца сезона 2018-2019 годов. После матча Карпин ответил журналистам на вопрос, за что его удалили.

«Спросите об этом у судьи. Если судье ничего вообще нельзя говорить, то окей. Они у нас неприкасаемые? Толкал ли я резервного арбитра? Нет. Просто стоял близко и все», — приводит слова тренера пресс-служба ФК «Ростов». Ростовского защитника Рагнара Сигурдссона КДК также дисквалифицировал на один матч Чемпионата России по футболу и оштрафовал на 90 тыс. рублей за «провокационные действия игрока и неспортивное поведение» Кроме того, ФК «Ростов» оштрафовали на 100 тыс. рублей за неподобающее поведение команды: на поле удалили сразу двух игроков. После матча оштрафовали и ФК «Крылья Советов»: за ненормативную лексику болельщиков (30 тыс. рублей) и за бросание зрителями посторонних предметов на поле (20 тыс. рублей).