Президент ФК «Ростов» досрочно сдал мандат депутата донского парламента

Ростовская область

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Арташес Арутюнянц, президент ФК «Ростов» отказался от мандата депутата Заксобрания Ростовской области за четыре месяца до выборов

По данным РБК, Арташес Арутюнянц 23 апреля сложил с себя полномочия депутата Заксобрания Ростовской области. Он входил в донском парламенте во фракцию «Единой России».

Арутюнянц был избран депутатом в 2013 году. В 2017-м стал президентом ФК «Ростов».

Арутюнянц, владелец компании «Южный Капитал», был одним из самых богатых депутатов донского парламента.

Ростов-на-Дону ФК «Ростов»
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