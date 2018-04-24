Президент ФК «Ростов» досрочно сдал мандат депутата донского парламента

Арташес Арутюнянц, президент ФК «Ростов» отказался от мандата депутата Заксобрания Ростовской области за четыре месяца до выборов

По данным РБК, Арташес Арутюнянц 23 апреля сложил с себя полномочия депутата Заксобрания Ростовской области. Он входил в донском парламенте во фракцию «Единой России».

Арутюнянц был избран депутатом в 2013 году. В 2017-м стал президентом ФК «Ростов».

Арутюнянц, владелец компании «Южный Капитал», был одним из самых богатых депутатов донского парламента.