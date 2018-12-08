«Ростов» проиграл «Крыльям Советов». С поля удалили трех игроков и тренера

Ростовская область, Вся Россия

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Футбольный «Ростов» 8 декабря в 17-м туре Российской премьер-лиги проиграл «Крыльям советов»

Матч прошел на «Самара Арене» и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

На десятой минуте защитник «Ростова» Денис Хаджикадунич обеими руками схватил игрока из команды соперинка и завалил его на газон в центре штрафной. Единственный мяч забил с пенальти игрок «крыльев» Антон Паул, пробив низом под левую штангу.

Ростовчане получили в течение игры четыре желтые карточки. Красные карточки арбитр показал защитнику Рагнару Сигурдсону и полузащитнику Александру Гацкану. 

В конце первого тайма удалили нападающего самарцев Сергей Корниленко. Также с поля был удален главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за споры с арбитрами. 

Напомним, следующая игра «Ростова» в рамках Российской премьер-лиги состоится в следующем году: 3 марта желто-синие встретятся с «Енисеем». 

Также 8 декабря в рамках 17-го тура РПЛ махачкалинский «Анжи» встретится со «Спартаком».

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