«Ростов» проиграл «Крыльям Советов». С поля удалили трех игроков и тренера
Футбольный «Ростов» 8 декабря в 17-м туре Российской премьер-лиги проиграл «Крыльям советов»
Матч прошел на «Самара Арене» и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.
На десятой минуте защитник «Ростова» Денис Хаджикадунич обеими руками схватил игрока из команды соперинка и завалил его на газон в центре штрафной. Единственный мяч забил с пенальти игрок «крыльев» Антон Паул, пробив низом под левую штангу.
Ростовчане получили в течение игры четыре желтые карточки. Красные карточки арбитр показал защитнику Рагнару Сигурдсону и полузащитнику Александру Гацкану.
В конце первого тайма удалили нападающего самарцев Сергей Корниленко. Также с поля был удален главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за споры с арбитрами.
Конец матча. Сегодня так...#КрыльяРостов pic.twitter.com/sxpRMtnB7V— Football Club Rostov (@rostovfc) December 8, 2018
Напомним, следующая игра «Ростова» в рамках Российской премьер-лиги состоится в следующем году: 3 марта желто-синие встретятся с «Енисеем».
Также 8 декабря в рамках 17-го тура РПЛ махачкалинский «Анжи» встретится со «Спартаком».
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