«Ростов» проиграл «Крыльям Советов». С поля удалили трех игроков и тренера

Футбольный «Ростов» 8 декабря в 17-м туре Российской премьер-лиги проиграл «Крыльям советов»

Матч прошел на «Самара Арене» и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

На десятой минуте защитник «Ростова» Денис Хаджикадунич обеими руками схватил игрока из команды соперинка и завалил его на газон в центре штрафной. Единственный мяч забил с пенальти игрок «крыльев» Антон Паул, пробив низом под левую штангу.

Ростовчане получили в течение игры четыре желтые карточки. Красные карточки арбитр показал защитнику Рагнару Сигурдсону и полузащитнику Александру Гацкану. В конце первого тайма удалили нападающего самарцев Сергей Корниленко. Также с поля был удален главный тренер «Ростова» Валерий Карпин за споры с арбитрами.

Напомним, следующая игра «Ростова» в рамках Российской премьер-лиги состоится в следующем году: 3 марта желто-синие встретятся с «Енисеем».

Также 8 декабря в рамках 17-го тура РПЛ махачкалинский «Анжи» встретится со «Спартаком».