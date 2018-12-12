Путин захотел разобраться в причинах отмены рэп-концертов в России

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

Президент России Владимир Путин отреагировал на отмену ряда концертов рэперов в регионах страны

Об этом на встрече с журналистами 12 декабря рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, вопрос отмены молодежных концертов подняли накануне на встрече Путина с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. 

«Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся. И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины», — цитирует ТАСС Москалькову. 

Читайте также:

Напомним, в ноябре в некоторых городах России отменили или пытались сорвать концерты московской электронной поп-группы IC3PEAK, рэпера Хаски и поп-группы «Френдзона». 

Как писали Юга.ру, 22 ноября в Краснодаре не состоялся концерт Хаски: рэпера задержали полицейские. На следующий день суд приговорил его к 12 суткам ареста. Через три дня решение отменили.

Читайте также:

У группы IC3PEAK были проблемы в нескольких регионах России. Участники коллектива ожидали, что в Краснодаре их встретят полицейские и казаки, однако концерт 7 декабря прошел без происшествий. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь

В защиту Хаски и других молодежных исполнителей выступил телеведущий Дмитрий Киселев, который призвал к налаживанию диалога с рэперами и анонсировал двухдневный рэп-фестиваль на нудистском пляже, который состоится летом 2019 года. 

В начале декабря в Кремле прокомментировали отмены концертов по всей стране, назвав подобную практику «идиотизмом». 

Владимир Путин Концерты Молодежная политика Музыка Татьяна Москалькова
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Сына экс-мэра Махачкалы объявили в розыск
В Усть-Лабинске 29 детей-сирот получили квартиры
В Брюховецком районе запустили новую котельную для школы
Путин захотел разобраться в причинах отмены рэп-концертов в России
Стало известно, сколько денег Краснодар потратит на новые трамваи за следующие три года
Мультяшные девушки с пенисами, куколд и Саша Грей. Какое порно смотрели россияне в 2018 году

Лента новостей

Статьи Партнерский

Они говорят, что делают лучшие бургеры в России за три минуты

В Краснодаре открывается Black Star Burger

Статьи Партнерский

Малый бизнес обязали установить онлайн-кассы

Когда это нужно сделать и какое устройство выбрать

Статьи

Боль в шее и плохая осанка

Показываем на видео, как это исправить

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале