Путин захотел разобраться в причинах отмены рэп-концертов в России

Президент России Владимир Путин отреагировал на отмену ряда концертов рэперов в регионах страны

Об этом на встрече с журналистами 12 декабря рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, вопрос отмены молодежных концертов подняли накануне на встрече Путина с Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.

«Оказывается, это не единичная проблема, а, видимо, достаточно повторяющаяся. И для президента это тоже был новый вопрос, он сказал, что надо выяснять причины», — цитирует ТАСС Москалькову.

Напомним, в ноябре в некоторых городах России отменили или пытались сорвать концерты московской электронной поп-группы IC3PEAK, рэпера Хаски и поп-группы «Френдзона».

Как писали Юга.ру, 22 ноября в Краснодаре не состоялся концерт Хаски: рэпера задержали полицейские. На следующий день суд приговорил его к 12 суткам ареста. Через три дня решение отменили.

У группы IC3PEAK были проблемы в нескольких регионах России. Участники коллектива ожидали, что в Краснодаре их встретят полицейские и казаки, однако концерт 7 декабря прошел без происшествий. Фоторепортаж с мероприятия можно посмотреть здесь.

В защиту Хаски и других молодежных исполнителей выступил телеведущий Дмитрий Киселев, который призвал к налаживанию диалога с рэперами и анонсировал двухдневный рэп-фестиваль на нудистском пляже, который состоится летом 2019 года.