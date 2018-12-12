В Краснодаре запретят остановку машин на улице Хакурате

Краснодарский край

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В Краснодаре с 30 декабря на улице Хакурате изменится организация движения транспорта

На участке от улицы Рашпилевской до Красной установят знаки «Остановка запрещена», которые также будут действовать на пересечении Хакурате с Александровским бульваром.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов пояснил, что такие меры должны улучшить пропускную способность улицы и повысить уровень безопасности дорожного движения.

Знаки на участках, где запретят остановку, оборудуют накануне 30 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Как сообщали Юга.ру, с 15 декабря запретят остановку транспорта на улице Северной от Кутузова до Березанской, с 20 декабря — на Дальней от Тургенева до Гаражной, на Буденного от Янковского до Седина, на Сормовской в районе дома № 197 и школы № 84, с 25 декабря — на улицах Красных Партизан и Карла Маркса, в переулке Курганном и на улице Карасунской.

Дороги Краснодар Транспорт
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