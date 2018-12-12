В Краснодаре запретят остановку машин на улице Хакурате

В Краснодаре с 30 декабря на улице Хакурате изменится организация движения транспорта

На участке от улицы Рашпилевской до Красной установят знаки «Остановка запрещена», которые также будут действовать на пересечении Хакурате с Александровским бульваром.

Директор департамента транспорта и дорожного хозяйства города Владимир Архипов пояснил, что такие меры должны улучшить пропускную способность улицы и повысить уровень безопасности дорожного движения.